Решили отдохнуть за границей? Подключайте выгодный интернет-роуминг О!

Впереди нас ждут продолжительные выходные: дети отдохнут после первой четверти, вся страна отметит Дни истории и почтит память предков 7 и 8 ноября.

Если вы решили провести этот мини-отпуск за границей, не забудьте подключить интернет-роуминг О!, чтобы остаться на связи своём номере.

1 мегабайт интернета О! за границей = 1 сом

Супервыгодный тариф действует в самых популярных туристических странах:

Турция, Таиланд, Вьетнам, Россия, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Беларусь, Китай, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург.

Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис компании, для активации достаточно набрать бесплатную команду *997# или подключить услугу в приложении "Мой О!".

Хотите сэкономить ещё больше?

Подключайте интернет-пакеты:

На что хватает 1 МБ в роуминге?

Вы сможете обменяться примерно 50 сообщениями в мессенджерах или поговорить там же пару минут. Сможете передать около 5 фото средним "весом" около 200 килобайт.

Рекомендации в роуминга

Во избежание непредвиденных расходов, на время поездки отключите автообновление приложений через мобильные данные, чтобы ваш смартфон не выходил в интернет самостоятельно для их обновления.

Онлайн-поддержка Мобильного оператора О! работает круглосуточно по номеру WhatsApp 996 705 700 700 и в Telegram @o_mobile_operator_bot.

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