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Сборная Кыргызстана по футболу поборется за выход на чемпионат мира 2026

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- Бермет Таалайбекова
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Национальная сборная Кыргызской Республики стартует во втором раунде квалификационных игр Чемпионата Мира 2026. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, наша сборная играет в группе "D" со сборными Малайзии, Омана, Китайского Тайбэй.

В середине ноября пройдут первые два матча отбора на мировое первенство.

16 ноября Национальная сборная команда под руководством главного тренер Штефана Тарковича проведет выездной матч против сборной Малайзии. Стартовый матч нашей сборной в рамках отбора пройдет на стадионе "Букит Жалил" в городе Куала-Лумпур (Малайзия) в 19:00 по бишкекскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на канале Кыргыз Спорт ТВ.

Для болельщиков сборной будет организована фан-зона в ТЦ Дордой-Плаза.

21 ноября команда Акшумкар проведет домашний матч против сборной Омана.

Болельщики, спустя долгое время, смогут поболеть за любимую команду и насладиться самой настоящей футбольной атмосферой. Зрителей ожидают развлекательные игровые зоны в фан-крыле стадиона, зрелищные выступления звезд эстрады, а также розыгрыши ценных призов.

Игра Кыргызская Республика-Оман стартует в 19:00 на главной спортивной арене Бишкека - стадионе Д.Омурзакова. Билеты уже доступны.


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URL: https://www.vb.kg/433266
Теги:
Акшумкар, футбол, чемпионат мира, Кыргызстан
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