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Тройное убийство в Бишкеке: суд озвучил приговор Чынтемиру Аширалиеву

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- Бактыгуль Акжолова
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Октябрьский районный суд вынес приговор Аширалиеву Чынтемиру за совершенное тройное убийство в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, приговор включает в себя следующие наказания:

Пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в соответствии с пунктами 1, 3, 7, 12 части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Штраф в размере 80,000 (восемьдесят тысяч) сомов в соответствии с частью 1 статьи 267 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. А.Ч.К. будет отбывать пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в исправительной колонии особого режима, начиная с 17 февраля 2023 года.

Согласно решению Конституционного суда Кыргызской Республики от 29 марта 2023 года, срок содержания под стражей А.Ч.К. до вступления приговора в законную силу засчитан с учетом одного дня под стражей за каждые два дня лишения свободы. Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений.

Также А.Ч.К. обязан выплатить потерпевшему К.Ж.Т. сумму 671,590 (шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) сомов в компенсацию материального ущерба и 3 млн сомов в качестве компенсации морального вреда.


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URL: https://www.vb.kg/433268
Теги:
суд, убийство, Бишкек, семья, тюрьма
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