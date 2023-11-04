Благосостояние кыргызстанцев растет за счет всесторонней поддержки России

Россия для Центральной Азии - больше, чем зарубежный партнер. При поддержке российских властей в регионе, как мы можем судить на примере Кыргызстана, реализуется множество проектов от сугубо экономических до образовательных и гуманитарных. Так только в нашей стране благодаря России бедности избежали сотни тысяч кыргызстанцев.

И это не просто пафосные слова, это данные исследования за 2019 год. В документе говорится, что денежные переводы помогли сократить национальный уровень бедности в Кыргызстане сразу на 11,1%, снизив его до 20,1%. При этом львиная доля их поступает именно из РФ.

При этом, объемы средств, переводимых трудовыми мигрантами в страну, не снижаются. За последние пять лет, с 2017 по 2022 год, наши экспаты, отправили из российских городов на родину $15 млрд 227,5 млн. Еще $1 млрд 144,94 млн за восемь месяцев 2023 года, что составило 90,6% от всех денежных переводов в Кыргызстан в этом году.

Анализ, показывает, что почти треть этих денег была потрачена на покупку продуктов, а оставшаяся на улучшение жилищных условий, открытие своего дела и т.д. Иначе говоря, эти деньги помогли десяткам тысяч семей в нашей стране пережить сложные времена, а некоторым из них встать на ноги и выйти из тяжелой жизненной ситуации.

Это одна сторона вопроса. Другая - это трудоустройство кыргызстанцев за рубежом. На заработках в России сегодня находится по разным оценкам от 1 млн до 1,2 млн наших граждан. И это 46,2% от экономически активного населения республики. То есть иными словам почти половину трудоспособных граждан Кыргызстана сегодня обеспечивает работой Россия. Для сравнения в западных странах на заработках суммарно вряд ли наберется сотня тысяч наших мигрантов.

Выбор кыргызстанцев в пользу России отчасти можно объяснить единой языковой средой. Наши сограждане хорошо владеют русским языком, что выгодно отличает их на фоне трудовых мигрантов из других стран Центральной Азии. А еще это позволяет им претендовать на более высокооплачиваемые вакансии, строить карьеру, а также открывать свой бизнес. Сегодня немало тех, кто сумел наладить в России собственное дело: запустить швейный цех, открыть кафе, магазин или спортивный клуб. Интернет полон подобных историй успеха кыргызстанцев.

"Россия для Кыргызстана, безусловно, является стратегическим партнером. Прежде всего в экономической сфере, хотя, конечно, наше партнерство затрагивает политическую, гуманитарную и культурную сферы. Но я хотел бы остановится больше на экономическом взаимодействии. Сегодня в России трудятся более миллиона наших граждан. С одной стороны, здесь нечем гордится с точки зрения политики нашего государства. С другой стороны - наши граждане обеспечены работой. Благодаря возможности зарабатывать они поддерживают своих близких на родине. Также они учатся делать сбережения, что в последующим позволяет им приобрести недвижимость на родине или даже открыть свое дело", - говорит президент Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев.

По его словам, наличие работы для наших граждан на рынке России говорит о том, что там есть потребность в рабочей силе из Кыргызстана. Это также можно объяснить тем, что КР является членоми ЕАЭС, что позволяет нашим гражданам устраиваться в РФ без лишних оформлений и документов. Это, конечно же удобно и для российских работодателей.

Надо отметить, что сегодня для того, чтобы построить карьеру на российском предприятии не обязательно выезжать за пределы страны. Из-за сложившейся сегодня в мире напряженности, и санкционной войны, которую Запад и его подпевалы ведут против России и Китая центры экономики и силы сместились на Восток.

Кыргызстан в этом новом миропорядке, наконец, в полной мере смог воспользоваться всеми преимуществами своего расположения и либерального законодательства в сфере налогообложения. Созданные благоприятные условия привлекли иностранный бизнес в страну. На конец 2022 года на территории республики насчитывалось 3 тысячи 516 предприятий с иностранными инвестициями, из которых 68% - с полным участием иностранного капитала. Рост зарубежных компаний в Кыргызстане очевиден, к 2018 году их количество выросло на 10,7%, а к 2021-му - еще на 9,6%. При этом почти треть этих компаний - российские.

Важно сказать, что помимо прямого влияния работы иностранных предприятий на благосостояние республики - в виде налоговых отчислений в бюджет, их деятельность на территории республики также положительно сказывается и на уровне жизни в стране. Заход российских компаний в Кыргызстан позитивно отразился на росте средней заработной платы по республике. В этом году она увеличилась более чем на 25,7% и достигла отметки в 32 тысячи 78 сомов, что в пересчете на иностранную валюту составляет $360. Это связано с тем, что среднемесячный оклад занятых на предприятиях с иностранными инвестициями, в том числе и российскими, по итогам прошлого года сложилась на уровне 45,3 тысячи сомов, что в 1,7 раза выше ее уровня в целом по стране.

Наращивая объемы прямых инвестиций Россия помогает странам Центральной Азии развивать свои экономики. Общие российские вложения в экономику Кыргызстана в настоящее время занимают 36% от всех ПИИ. За последние два года их доля в общем объеме инвестиций выросла с 2,5% до 15%. По некоторым экспертным оценкам ожидается, что в течение этого года объем прямых инвестиций из РФ в нашу страну составит около $770 млн.

Помимо этого, российские власти активно содействует развитию гуманитарной сферы в Кыргызстане. Ни для кого не секрет, что Россия является основным донором Всемирной продовольственной программы ООН, которая реализует ряд социальных проектов в республике. К ним можно отнести организацию горячего питания в школах страны. Благодаря этой программе более чем в тысячи школах дети обеспечены полноценным обедом. Также благодаря гуманитарной поддержке РФ тысячи кыргызстанских семей, находящихся в уязвимой ситуации, получили в качестве оплаты за выполнение общественно-важной работы растительное масло и обогащенную витаминами муку.

В целом, как отмечает Сергей Пономарев российский рынок важен для нас в качестве поставщика продовольствия.

"Мы уже привыкли, что на прилавках наших магазинов можно без труда найти продукты российского производства. Особенно важны для нас поставки тех товаров, которыми мы себя сегодня сами обеспечить не можем - сахар, растительное масло, зерновые. И что еще немаловажно эти товары мы получаем также по приемлемой стоимости. Нам также есть чем ответить партнеру по ЕАЭС, сегодня Кыргызстан стал своего рода автомобильным хабом. В республику завозят более 100 тысяч автомобилей в год, это очень много для нашего рынка, понятно, что дальше машины уходят на рынки других стран, в частности России", - отмечает эксперт.

А еще, подчеркивает Пономарев, почти 100% ГСМ, которые есть в Кыргызстане, поступает к нам из России.

"Причем по выгодной стоимости за счет того, что между нашими странами действует межправительственное соглашение о беспошлинных поставках. Если мы сравним цены на бензин и дизель в России и Кыргызстане, то разница будет небольшая. Она образована транспортными расходами и налогами. Резюмируя, могу сказать, что отношения между нашими странами демонстрируют неплохие показатели. Думаю, положительная динамика будет продолжаться, учитывая, что у наших государств еще много ресурсов для взаимного партнерства как в энергетике, политике, экономике и других сферах", - говорит президент Ассоциации рынков Кыргызстана.

Помимо всего прочего, важной частью партнерства России и Кыргызстана выступает сотрудничество наших стран в области образования. РФ вносит значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для КР. Сегодня в российских вузах обучается около 14 тысяч кыргызстанцев, и их число постоянно растет. Ведь РФ ежегодно выделяет квоты для наших старшеклассников. Причем если на прошлый учебный год было выделено 500 мест, то на 2023/2024 год количество квот увеличили до 700. Высокие стандарты российского образования позволяют выпускникам российских вузов не бояться завтрашний день - им всегда гарантированы работа и достойная зарплата.

Очевидно, что поддержка Россией Кыргызстана является всеобъемлющей и охватывает большинство сфер жизнедеятельности страны. Это делает РФ не просто главным стратегическим партнером нашей республики, но по-настоящему братским государством. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству наша страна в сложнейший для всего мира период переживает экономический подъем и с уверенностью смотрит в будущее.