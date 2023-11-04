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Герой апрельской революции сравнил Садыра Жапарова с прежними президентами

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Представитель Общественного объединения "Героев апрельской народной революции "Айкол Таза Коом" Усупбий Шеримбаев от имени членов организации прокомментировал политическую ситуацию в стране и дал оценку работе нынешнего президента КР Садыра Жапарова. .

"Хотелось бы высказать мнение наших членов ОО "Героев апрельской народной революции " Айкол Таза Коом"" по последним событиям в нашей стране. Начиная со дня образования нашего государства все президенты ту политику, которую считали правильной для себя и народа. Но как мы все прекрасно знаем, в большинстве своем она терпела крах.

Акаева погубил слабый характер, а также его жена и дети, которые творили что хотели. Именно при нем был подписан тот злосчастный контракт с Кумтором, думаю, это самая его большая ошибка, из-за которой мы пострадали , но теперь рудник принадлежит народу. После него пришел Бакиев, которого в принципе никто и не поддерживал, но трусость Кулова дала ему шанс стать президентом. В итоге отдав все бразды правления сыну и брату, его время закончилось тем кровавым днем 7 апреля, когда были убиты и ранены сотни наших джигитов и батыров.

Атамбаев правил почти 6 лет, и мы не забываем, что 7 апреля он был в СИЗО и вытащил его народ, а не водитель и охранник. К слову последние и предадут его в конце, нажив несметные богатства при нем. Как все мы помним, Раим-миллион через "шопура" каждый день передавал откаты, полученные с таможни. И этот же человек станет затем камнем преткновения между ним и Жээнбековым, что в итоге стало крахом и для самого Жээнбекова, так как он не хотел менять коррупционную систему, построенную во времена Атамбаева и потратил все ресурсы на борьбу с ним. Итого все президенты становились жертвами своих же близких людей, возможно в глубине души они хотели поднять страну с колен, но было слишком много соблазнов. Это не оставляло выбор народу, который поднимался каждый раз в поисках правды, жертвую своими сыновьями.

Но все же будем честны, сейчас Жапаров и Ташиев сделали те вещи, которые на протяжение 30 лет никто не делал. Ташиев сломал хребет всем богачам, которые жили безнаказанно при всех президентах. У народа появилось чувство, что теперь реально количество денег в кармане не поможет перед законом, что теперь богачи стали боятся бедняков, тем что последние могут раскрыть размер их богатств. Наконец наша армия встала с колен и теперь мы можем ответить любому агрессору. Принимаются много нестандартных решений, которые критикуются разными политиками и скорее всего для создания дестабилизации в стране. Реально растут зарплаты, пенсии, бюджет страны,. Практически, достиг 500 млрд сомов и это реально радует. На фоне того, что сейчас творится в мире, где идут катаклизмы, рушится экономика, нехватка обычной воды, войны в Украине и Палестине, можно сказать, несмотря на это у нас идет прогресс и развитие.

Мы поддерживали всех президентов, начиная с Отунбаевой, потому что стараемся верить в то, что они реально послужат народу, а не себе. Итог Акаева, Бакиева, Атамбаева и Жээнбекова вы знаете сами. На сегодняшний день Садыр Жапаров работает для народа, создает нашу страну заново. Как и должен был сделать человек, у которого сердце горит за наш народ и нашу землю. Поддержим его и его команду, в любом случае как сказал один мудрец "Все хорошее и плохое в жизни человека, это последствия его действий, и какими они будут, решает только он сам". А Садыр Жапаров прошел через большую боль, и она не дает ему возгордиться и забыть о своем долге президента. Мы желаем ему всегда быть тем, кем он всегда был для своей семьи, а именно отцом – но теперь для всего кыргызского народа".


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URL: https://www.vb.kg/433278
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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