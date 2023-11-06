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Новый взгляд на здоровье: кыргызстанцы стали активно бороться с НИЗ

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках проекта "Улучшение здоровья и благополучия населения Кыргызстана через усиление первичной медико-санитарной помощи и вовлечение сообществ в вопросы здоровья" группа журналистов совершила поездку в Ошскую область. Этот проект призван улучшить здоровье населения страны, уделяя особое внимание первичной медицинской помощи и взаимодействию с местными сообществами.

Первой остановкой нашего пресс-тура стала школа имени Надырова, расположенная в селе Куу-Майдан, Ноокатского района. Здесь ученики приняли активное участие во внеклассном уроке на тему "Маршрут безопасности по неинфекционным заболеваниям". Этот урок был разработан с целью обучения детей вопросам, связанным с неинфекционными заболеваниями, такими как болезни сердца, диабет, ожирение и другие заболевания, связанные с образом жизни и питанием. Урок провела учитель биологии Кенешбек кызы Гульжан. Школьники активно участвовали в уроке и наглядно демонстрировали, какие продукты питания считаются полезными для здоровья, а какие следует употреблять с осторожностью или избегать. Это важное образовательное мероприятие способствует повышению осведомленности детей о здоровых образах жизни и профилактике неинфекционных заболеваний.

Далее мы отправились в село Арык-Тейит, где в рамках проекта был построен первый фитнес-клуб на месте

старой чайханы. В селе нас радушно встретили представители сельского комитета по здоровью.

"Мы убеждены, что активное движение - это ключ к здоровью, и именно поэтому мы благодаря проекту смогли преобразовать бывшую чайхану в фитнес-клуб. Жители села с радостью поддерживают нашу инициативу. Мы установим символическую плату за посещение, чтобы покрыть расходы и сделать фитнес доступным для всех. Это первый фитнес-клуб в нашем районе, и мы гордимся тем, что смогли внести позитивные изменения в нашу местность, поддерживая активный и здоровый образ жизни", - говорит глава сельского комитета по здоровью данной местности Анипа Сыдыкова.

"Проект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике", финансируемый Правительством Швейцарии, выделил около 30 миллионов сомов органам местного самоуправления Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей в реализации проектов по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения. Этот грант - важное событие для укрепления здоровья нашего местного населения и борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Всего 101 айыльных окмотов в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях подали заявки на этот грант. В Ошской области 13 айыльных окмотов получили грант. Смертность от НИЗ в Кыргызстане остается высокой, и этот проект играет ключевую роль в улучшении ситуации со здоровьем нашего населения. Это усилие призвано обеспечить доступ к спортивным занятиям, способствовать физической активности и прививать важные знания о здоровом образе жизни, что, в конечном итоге, должно снизить распространение НИЗ и улучшить качество жизни местных жителей", - говорит координатор проекта по городу Ош и Ошской области Гульзада Жамилова.

Далее мы посетили ГСВ №16, где проходит "Школа Пациентов", которая оказывает значительную помощь людям, страдающим артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Аналогичные мероприятия проводятся и в Кара-Кулджинском районе, где мы посетили организацию первичной медико-санитарной помощи - Центр семейной медицины, где проводится внедрение PEN протоколов для профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний, а также усиление роли семейной медсестры.

Одним из важных событий является реализация месячника "Женское здоровье". Эти инициативы направлены на поддержание здоровья и профилактику НИЗ заболеваний в местных сообществах. Внедрение PEN протоколов и усиление роли семейной медсестры способствуют более эффективной работе в области здравоохранения, а проведение месячника "Женское здоровье" подчеркивает важность здоровья женщин и предоставляет им соответствующие медицинские услуги и поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/433280
Теги:
Минздрав, МСУ, Ошская область, Швейцария, Кыргызстан, здоровье
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