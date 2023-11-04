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Палестино-израильский конфликт: ГКНБ просит кыргызстанцев быть бдительными

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР просит граждан Кыргызстана бдительнее относиться к информационным вбросам по поводу палестино-израильского конфликта и не поддаваться на провокации:

"Уважаемые граждане Кыргызстана! События, которые происходят в зоне обострения палестино-израильского конфликта, не могут никого оставить равнодушными. Мы все переживаем за судьбу мирных граждан, пострадавших в результате обстрелов.

Наша страна с обеспокоенностью и тревогой следит за эскалацией израильско-палестинского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы и разрушения. Кыргызстан официально призвал стороны к прекращению боевых действий и скорейшему началу политико-дипломатического диалога в целях достижения мира, защиты гражданского населения и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

В последние дни мы видим, что в нашей стране находятся такие лица, готовые использовать искренние чувства людей в своих интересах. Хотим предупредить, что таким образом деструктивно-настроенные силы путем информационных вбросов и манипуляций общественным мнением пытаются раскачать ситуацию, спровоцировать межнациональные и межконфессиональные конфликты.

В связи с чем, просим граждан Кыргызстана бдительнее относиться к подобного рода вбросам. Не поддавайтесь на откровенные провокации определенных людей, пытающихся любыми способами дестабилизировать обстановку в стране, а также посеять сомнения и агрессию среди граждан страны! В случаях откровенной провокации и призывов к насилию просим незамедлительно об этом сообщать в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/433282
Теги:
ГКНБ, Израиль, Палестина, Кыргызстан
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