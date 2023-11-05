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В Октябрьском районе Бишкеке начал функционировать приют для бездомных

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В Октябрьском районе Бишкеке начал функционировать приют для временного (сезонного) пребывания лиц без определенного места жительства, который официально начал функционировать с 1 ноября и будет работать до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Приют, предназначенный для лиц без определенного места жительства, расположен по адресу: 12 мкр., ул. А.Токомбаева, 1а с общей площадью 330 м2 рассчитанный на 82 койка мест.

Проведена подготовительно-ремонтная работа, во всех трех помещениях произведены: побелка помещения, покраска, электромонтажные работы, установка дверей и окон, утепление кровли. Произведена очистка помещения и прилегающей территории. Отопление, централизованное, также имеется уголь и дрова для топки котла.

Доставлены постельные принадлежности на 80 человек.

В приюте имеются: двухкамерные холодильники для хранения продуктов питания, плазменный телевизор, во всех помещениях имеются: аристон, стиральные машины-автомат, шкафы для одежды, эл/плитка сенсорная, электрические чайники.

Для предоставления медицинских услуг контингенту приюта временного пребывания закреплены медицинские работники ЦСМ №8.

Для регулярного дежурства и проведения работы по установлению личности граждан данной категории, закреплен сотрудник УВД Октябрьского района.

Для оказания социальных услуг закреплен ответственный специалист Управления социального развития по Октябрьскому району.

Лицам данной категории будут предоставлены следующие услуги:

-одноразовое горячее питание;

-помывка, стрижка (установлены душевые, аристоны, имеется электробритва и т.д.);

-медицинское обследование;

-оказание первичной медицинской помощи;

-флюрография;

- работа по воссоединению с семьей;

-восстановление документов;

-трудоустройство".


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URL: https://www.vb.kg/433289
Теги:
бомж, Бишкек, мэрия
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