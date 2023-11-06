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Аэропорт Гамбурга открыли через сутки после захвата заложницы

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Подъезды к аэропорту Гамбурга, а также его терминалы открыты после почти суточного закрытия в связи с захватом заложницы, но воздушное движение пока еще не возобновлено, говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани.

"Подготовка к возобновлению полетов идет полным ходом. Подъезды и терминалы снова открыты. Отмены и задержки рейсов продолжаются и сегодня", - говорится на странице аэропорта в социальной сети Х.

В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, речь шла об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находилась четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке.

Позднее издание сообщало, что вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.

По итогам длительных переговоров мужчина вышел с девочкой из машины и сдался полиции. Ребенок не получил травм.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/433295
Теги:
Германия, заложник, самолеты, семья
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