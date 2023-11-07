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Эрдоган предложил тюркским странам ввести единый алфавит

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- Светлана Лаптева
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создания единого алфавита для всех тюркских стран. Об этом он заявил во время выступления на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане 3 ноября, пишет Tengrinews.kz.

"Мы продолжаем наши усилия по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования, чтобы повысить наши человеческие отношения на основе нашего языка, культуры и истории. Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит тоже является важной составляющей, и здесь важна поддержка президентов. Предложение, которое выдвинул совет высшего образования Турции секретариату нашей организации, я уверен, будет рассмотрен нашей организацией", - сказал Эрдоган.

Это не первое обсуждение перехода тюркских государств на общий алфавит в рамках саммита ОТГ. Так, в 2022 году было принято решение сформировать Комиссию по созданию единого алфавита при ОТГ.

В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан являются странами-наблюдателями.


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URL: https://www.vb.kg/433299
Теги:
Реджеп Эрдоган, Организация тюркских государств
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