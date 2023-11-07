Уборка и переработка сахарной свеклы в странах ЕАЭС - Союзроссахар

По данным Евразийской сахарной ассоциации, по состоянию на 30 октября 2023 года. в странах ЕАЭС сахарная свекла убрана с площади 950,7 тыс. га, что на 19 % больше прошлого года. Накопано 45,4 млн тонн сахарной свеклы, что на 25 % тонн больше, чем в 2022 году (36,3 млн тонн), сообщает Союзроссахар.

Средняя урожайность сахарной свеклы в ЕАЭС составляет 478 ц/га, что на 4,6 % больше уровня 2022 года (457 ц/га).

В Российской Федерации убрано 855,7 тыс. га посевов сахарной свеклы (82 % от общей посевной площади). Накопано 41 072,4 тыс. тонн сахарной свеклы. урожайность составила 480 ц/га.

В Республике Беларусь сахарная свекла убрана с площади 75,5 тыс. га (74,8 % от общей посевной площади). Накопано 3554,1 тыс. тонн корнеплодов, урожайность - 471 ц/га.

В Республике Казахстан убрано 8,0 тыс. га посевов сахарной свеклы (50 % от общей посевной площади). Накопано 322,0 тыс. тонн корнеплодов, урожайность - 400 ц/га.

В Кыргызской Республике сахарная свекла убрана с площади 11,5 тыс. га (82,1 % от общей посевной площади). Накопано 500 тыс. тонн сахарной свеклы, урожайность - 435 ц/га.

По состоянию на 30 октября т.г. 75 сахарных завода ЕАЭС переработали 26 625,7 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой произведено 3 655,9 тыс. тонн сахара.

Источник: prodgrup.vrezerve.com