Погода
$ 89.35 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

Уборка и переработка сахарной свеклы в странах ЕАЭС - Союзроссахар

190  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным Евразийской сахарной ассоциации, по состоянию на 30 октября 2023 года. в странах ЕАЭС сахарная свекла убрана с площади 950,7 тыс. га, что на 19 % больше прошлого года. Накопано 45,4 млн тонн сахарной свеклы, что на 25 % тонн больше, чем в 2022 году (36,3 млн тонн), сообщает Союзроссахар.

Средняя урожайность сахарной свеклы в ЕАЭС составляет 478 ц/га, что на 4,6 % больше уровня 2022 года (457 ц/га).

В Российской Федерации убрано 855,7 тыс. га посевов сахарной свеклы (82 % от общей посевной площади). Накопано 41 072,4 тыс. тонн сахарной свеклы. урожайность составила 480 ц/га.

В Республике Беларусь сахарная свекла убрана с площади 75,5 тыс. га (74,8 % от общей посевной площади). Накопано 3554,1 тыс. тонн корнеплодов, урожайность - 471 ц/га.

В Республике Казахстан убрано 8,0 тыс. га посевов сахарной свеклы (50 % от общей посевной площади). Накопано 322,0 тыс. тонн корнеплодов, урожайность - 400 ц/га.

В Кыргызской Республике сахарная свекла убрана с площади 11,5 тыс. га (82,1 % от общей посевной площади). Накопано 500 тыс. тонн сахарной свеклы, урожайность - 435 ц/га.

По состоянию на 30 октября т.г. 75 сахарных завода ЕАЭС переработали 26 625,7 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой произведено 3 655,9 тыс. тонн сахара.

Источник: prodgrup.vrezerve.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433303
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  