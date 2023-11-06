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В КГМА среди студентов провели мероприятия к Дням истории и памяти предков

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- Бакыт Басарбек
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Кафедра философии и общественных наук имени Табылды Абдылдаева в КГМА имени Исы Ахунбаева с 1 по 6 ноября среди студентов проводит мероприятия, посвященные "Дням истории и памяти предков". Об этом редакции vb.kg рассказала заведующая кафедрой, доктор философских наук Чолпон Усупова.

"Знание своей истории является основополагающим фактором формирования патриотизма, которое в современной жизни является стратегически важной составляющей суверенитета нашего государства.

Мероприятия проводятся не только среди кыргызстанских студентов, но и среди иностранных граждан, что способствует их интеграции в наше общество и толерантности", - пояснила она.


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URL: https://www.vb.kg/433304
Теги:
вуз, студенты, Бишкек, медики
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