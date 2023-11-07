"Соль - это обман". В Бишкеке шеф-повар провел кулинарный мастер-класс

В одном из столичных кафе Бишкека состоялось мероприятие, посвященное важности снижения потребления соли как одного из факторов, способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям. Данное мероприятие было частью более широкой информационной кампании Минздрава КР и его партнеров по сокращению потребления соли в Кыргызстане, которое проходило с 30 октября по 6 ноября..

Ивент был интересен не только тем, что участникам дали возможность попробовать экологически чистые продукты заведения, включая хлеб, приготовленный с использованием натуральных дрожжей, и несколько видов сыров, но и тем, что некоторые гости смогли сами приняли участие в готовке блюд.

Так, заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, глава странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско и начальник управления профилактики неинфекционных заболеваний Госсанэпиднадзора Ирен Исаков под руководством шеф-повара Акбара Ибрагимова готовили салаты и курицу с существенно сниженным содержанием соли, не теряя при этом их богатый вкус.

Уже во время приготовления шеф-повар рассказывал, как приготовить то или иное блюдо с минимальным количеством соли, но не уступающее по своим вкусовым качествам никаким другим блюдам.

"Чтобы придать пище приятный вкус, не обязательно использовать много соли. Можно разнообразить блюдо различными специями и пряностями и со временем вкусовые рецепторы человека с большей вероятностью будут получать удовольствие от пищи и чувствовать более широкий диапазон вкусов", - рассказывал он.

После этих слов почему-то сразу вспомнился один известный фильм, где герой говорит, что "соль - это обман. Посолить каждый дурак может, а сготовить вкусно без соли, без всяких хитростей - это наука".

Отметим, по данным Минздрава КР, высокое потребление соли является глобальной проблемой здравоохранения, и Кыргызстан не является исключением. В Кыргызстане более 80% заболеваний и смертей приходится на неинфекционные заболевания, такие как, онкологические заболевания, хронические болезни органов дыхания и заболевания сердечно-сосудистой системы. Основной фактор, который способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, – высокое употребление поваренной соли.