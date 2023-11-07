Погода
$ 89.35 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

"Соль - это обман". В Бишкеке шеф-повар провел кулинарный мастер-класс

269  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В одном из столичных кафе Бишкека состоялось мероприятие, посвященное важности снижения потребления соли как одного из факторов, способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям. Данное мероприятие было частью более широкой информационной кампании Минздрава КР и его партнеров по сокращению потребления соли в Кыргызстане, которое проходило с 30 октября по 6 ноября..

Ивент был интересен не только тем, что участникам дали возможность попробовать экологически чистые продукты заведения, включая хлеб, приготовленный с использованием натуральных дрожжей, и несколько видов сыров, но и тем, что некоторые гости смогли сами приняли участие в готовке блюд.

Так, заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, глава странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско и начальник управления профилактики неинфекционных заболеваний Госсанэпиднадзора Ирен Исаков под руководством шеф-повара Акбара Ибрагимова готовили салаты и курицу с существенно сниженным содержанием соли, не теряя при этом их богатый вкус.

Уже во время приготовления шеф-повар рассказывал, как приготовить то или иное блюдо с минимальным количеством соли, но не уступающее по своим вкусовым качествам никаким другим блюдам.

"Чтобы придать пище приятный вкус, не обязательно использовать много соли. Можно разнообразить блюдо различными специями и пряностями и со временем вкусовые рецепторы человека с большей вероятностью будут получать удовольствие от пищи и чувствовать более широкий диапазон вкусов", - рассказывал он.

После этих слов почему-то сразу вспомнился один известный фильм, где герой говорит, что "соль - это обман. Посолить каждый дурак может, а сготовить вкусно без соли, без всяких хитростей - это наука".

Отметим, по данным Минздрава КР, высокое потребление соли является глобальной проблемой здравоохранения, и Кыргызстан не является исключением. В Кыргызстане более 80% заболеваний и смертей приходится на неинфекционные заболевания, такие как, онкологические заболевания, хронические болезни органов дыхания и заболевания сердечно-сосудистой системы. Основной фактор, который способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, – высокое употребление поваренной соли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433308
Теги:
Минздрав, кулинария, Бишкек, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  