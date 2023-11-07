Президент выступил с обращением по случаю Дней истории и памяти предков

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил обращение к кыргызстанцам по случаю Дней истории и памяти предков:

"Дорогие соотечественники!

История, язык и культура каждого народа очень важны для его настоящего и будущего. Ведь будущее государства формируется и связано именно с историей, и оно будет продолжать развиваться и расти.

Независимый народ Кыргызстана входит в число древнейших народов мира с историей, насчитывающей более трех тысяч лет. Несмотря на многочисленные кровопролитные войны в истории человечества, мы сохранили себя, свой язык, ценности и славную историю. 1000-летие эпоса "Манас" и 3000-летие города Ош возникли не на пустом месте, ведь их оценила и одобрила такая международная организация, как ЮНЕСКО.

Мы каждый год официально отмечаем 7–8 ноября как День истории и памяти предков. Эти памятные дни, история и значение которых насчитывает тысячи лет, включают в себя события многолетней истории кыргызского народа, от важнейших моментов в истории кыргызского народа, пережившего множество сложных и трудных ситуаций, до сегодняшних времен, когда он вступил на путь независимого развития.

Как свидетель прошлого, как живой памятник – история не меняется, и известно, что древние письменные памятники сохранились на каменных изваяниях. Записи, пришедшие в науку под названием "Орхоно-енисейские надписи" и в свою очередь потрясшие Евразию как Великий Кыргызский Каганат (IX-X вв.), отражают фрагмент нашей истории, что является ярким тому свидетельством. Поэтому наша история насчитывает по меньшей мере три тысячи лет.

Не зря из уст наших предков были переданы такие проникновенные строки, как "Есть ли берёзы, которые кыргызы не рубили топором...?! Есть ли горы, где не полегли кыргызы…?!". Наша нынешняя независимость была заветным желанием предков, упомянутым в эпосе "Манас", своей душой и телом защитивших заснеженный Ала-Тоо и оставивших его в наследие нынешним поколениям!

Мы никогда не забудем основателей нашей государственности – представителей передовой кыргызской интеллигенции таких как Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдыракманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Торекул Айтматов. Мы с благодарностью преклоняемся перед памятью наших предков, ставших жертвами кровавых репрессий. Поэтому 7 ноября отмечается как День памяти жертв политических репрессий.

Говоря о государственности, хочу отметить, что в следующем году мы будем отмечать 100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, которая способствовала оформлению устойчивой территориальной, экономической и культурной общности народа, ускорила процессы социально-экономических преобразований и консолидации народа в нацию. Нашему подрастающему поколению необходимо знать, что возрождение кыргызской государственности в нашей прошлой истории и ее становление было непростым. В связи с этим я подписал Указ "О праздновании 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".

Не зря говорят, что невозможно увидеть будущее, не зная прошлого. Точно так же для нашего светлого будущего каждый кыргызстанец должен знать историю своего народа и своей страны и беречь родину как зеницу ока.

Пусть будущее нашего независимого государства будет светлым и добрым!".