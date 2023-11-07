Садыр Жапаров поздравил журналистов с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 ноября, поздравил журналистов и представителей средств массовой информации с профессиональным праздником - Днем информации и печати.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые представители СМИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Кыргызская журналистика и печатная информация за годы независимости вносят значительный вклад в укрепление национальных, культурных и исторических ценностей.

Сегодня обмен информацией происходит молниеносно. При необходимости новости за считанные секунды могут облететь весь земной шар. В эту быстро меняющуюся эпоху роль вашей профессии приобретает особое значение. С течением времени расширяются возможности изданий, растет число читателей через Интернет. В этих условиях возрастает и ответственность работников средств массовой информации за освещение событий, происходящих в жизни общества.

Однако, считаю, что многовековая печатная традиция и история отечественных средств массовой информации не утеряны. Влияние "четвертой власти" было и будет мощным двигателем времени.

Мы высоко ценим активную гражданскую позицию сотрудников средств массовой информации, работу специалистов, которые с честью и достоинством выполняют свою работу, руководствуясь основными принципами журналиста - надежностью, объективностью и оперативностью, которые стали залогом достойного успеха издания.

Выражаю глубокую признательность за добросовестное отношение к выбранной вами профессии, профессионализм и преданность делу развития нашего общества.

День журналистов мы можем назвать общим праздником. Потому что трудно представить современное общество без информации, без средств массовой информации, без профессионального взгляда на происходящее.

Уважаемые обладатели острого пера, желаю вам всегда оставаться беспристрастными, балансируя интересы сторон и, формируя справедливое мнение в обществе. Пусть каждое ваше слово найдет отклик в сердцах читателей, зрителей, слушателей.

Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и успехов в профессиональной деятельности!

С праздником!".