Китай профинансировал строительство спортзала для сотрудников СИН

В административном здании Службы исполнения наказаний при Минюсте КР состоялась торжественная презентация музея, посвященного истории становления пенитенциарной системы страны, а также спортзала. Об этом сообщает пресс-служба СИН МЮ КР.

В серии церемоний участвовали все руководители СИН и прибывшие почетные гости: секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов, Посол Китая в КР госпожа Ду Дэвэнь, заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Айнура Аскарова, главы подведомственных Минюсту организаций

Вначале участники мероприятия почтили память сотрудников СИН, погибших при исполнении служебных обязанностей возле мемориальной стелы. Затем осмотрели кардинально преобразившийся пункт КПП с современной системой контроля и пропуска, и обновленное фойе ведомства.

А потом состоялась экскурсия по музею СИН. Здесь можно познакомиться с сутью создания исправительных учреждений, понять, как менялись с течением времени методы наказания, исправления и реабилитации осужденных, как общество подходило к вопросам правосудия в разные эпохи, как адаптировалась пенитенциарная сфера к быстро меняющимся процессам в нашей жизни…

В целом создание данного объекта - это знак уважения и важный шаг к укреплению связей между поколениями сотрудников Службы, возможность для молодых коллег перенять ценный опыт предшественников.

Прибывшие гости выступили с приветственными речами в адрес работников, несущих специфическую службу, порой с риском для жизни, поблагодарив руководство СИН за постоянную работу по воспитанию подчиненных в духе патриотизма, за их высокую ответственность, морально-нравственное и физическое развитие тех людей, кто работает в УИС.

В завершении мероприятия СИН состоялось официальное открытие спортзала, которое стало возможным в рамках усиления международного сотрудничества СИН и при финансовой поддержке дипмиссии КНР в КР, выделившей для ремонтно-реконструкционных работ 1 млн. сомов.

Также работники музея, представители китайского посольства и наиболее отличившиеся сотрудники СИН были отмечены почетными грамотами и медалями ведомства.