ЮНИСЕФ передал медучреждениям КР средства для управления отходами

ЮНИСЕФ передал медицинским учреждениям по всей стране ножницы, специальные контейнеры для использованных игл, ведра и санитарные пакеты для улучшения управления медицинскими отходами. Общая стоимость поставок составляет более 15 млн сомов. Средства предоставляются в рамках программы Gavi по улучшению вакцинации и борьбы с COVID-19 (CDS). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Эти средства будут распределены по 1735 пунктам вакцинации по всей стране: ожидается, что запасы покроют потребности этих учреждений почти на два года.

"Безопасность медицинского персонала и населения в целом имеет первостепенное значение для ЮНИСЕФ. Мы продолжим поддерживать Кыргызстан в обеспечении правильной утилизации медицинских отходов и укреплении устойчивости этой системы", - говорит Кристина Бруджиоло, и. о. представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Эта помощь является частью постоянной поддержки ЮНИСЕФ по усилению иммунизации в Кыргызстане в рамках программы Гави по поддержке доставки вакцин против COVID-19 (CDS).

В Кыргызстане система здравоохранения ежегодно производит более 10 тыс. тонн отходов. Несмотря на то, что они составляют всего около 2-3% от общего количества отходов, медицинские отходы являются одним из самых опасных. Они содержат опасные микроорганизмы, токсичные лекарственные средства и несут радиологическую опасность. Поэтому к вопросу их утилизации нужно отнестись очень серьезно. С каждым типом медицинских отходов необходимо обращаться наиболее устойчивым и экологически безопасным способом.