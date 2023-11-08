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Минэнерго КР за счет повышения тарифов приобрели дизельные генераторы

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Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев на базе Чуйского предприятия электрических сетей вручил ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" 8 дизельных генераторов мощностью 120 кВт, которые будут переданы 8-ми филиалам компании - предприятиям электрических сетей расположенных в г.Бишкек и каждой области Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Генераторы будут использованы энергетиками для бесперебойного электроснабжение потребителей в период ремонтных работ на высоковольтных подстанциях и в сетях 10/0,4 кВ, а также будут служить как переносной источник питания в полевых условиях при отсутствии ЛЭП и как локальная резервная электростанция при внештатных ситуациях. Дизельные генераторы мощностью 120 кВт отличаются выносливостью, эффективно приспособлены для длительной непрерывной работы и успешно переносят повышенные нагрузки.

Общая сумма приобретенного оборудования составила 10 950 000 сом. Обеспечить каждое предприятие электрических сетей новым и мощным генераторов представилось возможным, за счет оптимизации расходов, цифровизации процессов электроснабжения, а также за счет повышения тарифа на электроэнергию на 23 тыйына (1 мая 2023 года с 77 тыйына на 1 сом).


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URL: https://www.vb.kg/433317
Теги:
Минэнергопром, энергетика, Кыргызстан
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