Эксперт: "Клооп Медиа" закрыли за распространение ложной информации

В Москве завершился Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире". Гости и эксперты форума говорили о том, что волнует журналистов во всем мире: как сделать информацию непредвзятой, какие силы, собственно говоря, мешают журналистам исполнять свой профессиональный долг, сложные критерии выбора и правды и почему важно не допускать ангажированности… С Салкын Сатаровной Сарногоевой, начальником управления информационной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, корреспондент "ВЭС24" как раз и затронул эту непростую тему…

Первый вопрос касается деятельности ресурса "Клооп". Вы напрямую были задействованы в разбирательствах относительно большого количества публикаций этого ресурса. Что не так? Вот же все общественные тренды налицо: ЛГБТ, социальные противостояния, протесты…

– На сегодняшний день деятельность редакции "Клооп" на территории Кыргызской Республики заблокирована. Согласно нашему решению, они заблокированы на два месяца. Скоро, где-то в середине ноября, уже будет два месяца. Важно отметить, если информация не будет удалена, наше решение останется в силе. В связи с чем было вынесено это решение? Так сказать, к современным проблемам общества это решение не относится. Данное решение было вынесено на основании письма от Государственного Комитета Национальной Безопасности (ГКНБ): изданием "Клооп" была размещена информация, которая порочит честь, достоинство и репутацию ГКНБ. В связи с этим нами было принято решение об удалении данной информации. Редакция "Клооп" этого не сделала. Нами было принято второе решение о приостановлении деятельности сайта, о блокировке на два месяца. Данные меры были предприняты в рамках действующего закона о защите от недостоверной (ложной) информации.

На данный момент существуют какие-то дополнительные ограничения в их деятельности, потому что они продолжают публиковать свои материалы?

– У "Клооп" на сегодняшний день заработал зеркальный сайт. Относительно их публикаций коллеги из Бишкека сообщают, что поступило новое письмо, на основании чего будет заблокирован новый зеркальный сайт.

У нас нет возможности их заблокировать в социальных сетях, а они в свою очередь производят свою деятельность на платформах социальных сетей.

Расскажите, как Вы видите сотрудничество Кыргызской Республики с Российской Федерацией в области информационных технологий?

– Мы все знаем, что в последнее время Кыргызстан является дипломатической площадкой, на которой происходят крупномасштабные мероприятия, встречи глав государств СНГ, встречи глав правительств. Мы знаем, что в рамках этих встреч достигнуто много договоренностей, в том числе и в сфере обеспечения информационной безопасности и взаимодействия в рамках информационной среды. Нам очень интересен опыт России, который направлен на регулирование интернет-пространства.

У нас состоялась встреча с представителями Роскомнадзора. Они поделились своим опытом. Стоит отметить, что Кыргызская Республика и администрация президента инициировали новый законопроект о средствах массовой информации, в основу которого был взят федеральный закон Российской Федерации, закон о СМИ. Сейчас он проходит согласование среди государственных органов. Я думаю, в скором времени он будет направлен в парламент для его принятия.