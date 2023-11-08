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Президент Садыр Жапаров примет участие в 16-м Саммите ОЭС в Ташкенте

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Президент Садыр Жапаров 8-9 ноября совершит рабочий визит в город Ташкент Республики Узбекистан для участия в очередном 16-м Саммите глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, лидеры стран обсудят актуальные вопросы повестки дня Организации, в том числе последовательную и поэтапную интеграцию государств региона в мировую систему хозяйственных отношений путем налаживания взаимовыгодного внутри регионального экономического сотрудничества и взаимопомощи по различным аспектам социально-культурного и научно-технического развития.

В работе Саммита примут участие главы государств-членов Организации – Республики Азербайджан, Исламской Республики Иран, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, а также главы правительств – Республики Казахстан, Исламской Республики Пакистан.

В рамках Саммита состоится приуроченный ко Всемирному дню ребенка Международный форум на тему "Дети и молодежь в действии – изменение климата в Центральной Азии", в котором примет участие супруга Президента Кыргызской Республики Айгуль Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/433323
Теги:
президент, саммит, Узбекистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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