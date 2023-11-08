В Оше планируется строительство еще 4 резервуаров общим объемом 24 000 м3

В Оше состоялось выездное заседание городского Технического совета во главе с мэром города Ош Бакытбеком Жетигеновым по вопросу обсуждения нового проекта строительства 4 резервуаров чистой воды общим объемом 24 000 м3. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии приняли участие руководители и представители профильных служб и ведомств, со стороны которых также высказаны предложения и рекомендации. Соответствующим службам на месте даны необходимые поручения.

Напомним, ко Дню независимости Кыргызской Республики в городе Ош был построен и сдан в эксплуатацию комплекс из 4 резервуаров общим объемом 24 000 м3.

Данные мероприятия проводятся в рамках комплексного плана мэра города Ош Бакытбека Жетигенова по решению вопроса с бесперебойным обеспечением жителей города Ош чистой водой в период обильных дождей и паводков.

Согласно информации, данный проект будет включен в план работ на 2024 год. С завершением данного проекта будет завершен комплекс масштабных работ по бесперебойному обеспечению жителей ряда внутренних микрорайонов и кварталов чистой водой в период обильных дождей.