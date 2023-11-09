Юрий Бобков подарил бишкекчанам незабываемый концерт

В Бишкеке прошел успешный бенефис-концерт народного артиста Кыргызской Республики и обладателя межгосударственной премии "Звезды Содружества" - Юрия Бобкова. На мероприятии артисты подарили зрителям незабываемый вечер музыки и развлечений.

Концерт начался с исполнения сказания "Манас" в исполнении Багдана Турчина, за которым последовали музыкальные номера в исполнении других артистов и самого Юрия Бобкова, который пел на разных языках и искромётно шутил с аудиторией, создавая теплую и дружескую атмосферу.

Особое внимание уделили юному таланту Кайрату Эдиль уулу, который получил музыкальное благословение от Юрия Бобкова. Бахтияр Токторов порадовал зрителей своим хитом "Буй-Буй", которая стал его визитной карточкой.

Поддержку и восхищение вызвали выступления Ырыскелди Осмонкулова, который исполнил песни "Ай-баратат" и "Энекебай".

На концерт пришли коллеги по цеху, друзья и даже гости из далекого Кадамжая. Юрий Бобков сообщил что он прошел уже 8 операций на ногу и еще предстоит 9-я завершающая операция. Зрители и поклонники пожелали артисту успешного восстановления и скорейшего выздоровления.

Все выступающие отметили высокий вклад Юрия Бобкова в популяризацию кыргызского языка и укрепление дружбы между народами благодаря проекту "Ырдайлы кыргыз ырларын".

Этот концерт вновь подтвердил, что Юрий Бобков пользуется неизменной поддержкой и уважением со стороны многочисленных поклонников в Кыргызстане. Важно отметить, что все артисты выступали вживую, что позволило зрителям полностью насладиться эстрадной музыкой и неповторимыми выступлениями.