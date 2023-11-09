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В КРСУ провели конкурс концепт-дизайна нового кампуса

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- Светлана Лаптева
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В большом актовом зале главного корпуса КРСУ команды, вошедшие в шорт-лист Открытого архитектурного конкурса на разработку эскизного проекта нового кампуса КРСУ, презентовали свои работы экспертной Комиссии во главе с и.о. ректора Денисом Фоминым-Ниловым. Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.

Финал конкурса предварило подведение итогов с учетом народного голосования. Всего на конкурс было представлено 18 работ от квалифицированных архитекторов, студентов архитектурных специальностей под руководством преподавателей. И только пять команд получили возможность подробнее рассказать о своем проекте, ответить на вопросы экспертной Комиссии, состоящей из профессоров и архитекторов КРСУ.

Открывая заседание, Денис Фомин-Нилов отметил, что мечта о новом кампусе Кыргызско-Российского Славянского университета, сейчас находится на стадии активной реализации.

"Лучший концепт-дизайн – это конкретный проект, который после доработки с учетом критических замечаний экспертов, можно отдавать архитекторам и дизайнерам для дальнейшего воплощения в жизнь. Мы возьмем самое лучшее из всех представленных работ, но победитель, конечно, будет один", – подчеркнул глава КРСУ.

По итогам конкурса лучшей работой признан проект "Урбан", который разработали практикующие архитекторы Бекжан Турдубеков, Бекболсун Жолдошбеков и Шабдан Саипов. Второе и третье место в конкурсе поделили между оставшимися четырьмя командами – в их составе действующие студенты факультета архитектуры, дизайна и строительства КРСУ.

https://www.krsu.edu.kg/news/05112023-1600


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URL: https://www.vb.kg/433327
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