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Миллиарды тенге из-за границы вернули народу Казахстана

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- Бакыт Стамов
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Антикор пополнил бюджет Казахстана почти на 160 млрд тенге, вернув преступные активы из Австрии, Лихтенштейна, Турции и ОАЭ. В Агентстве по противодействию коррупции отчитались о проделанной работе за 10 месяцев, сообщает ВЭС24.

"С 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге. Из них 159,8 млрд тенге в виде денежных средств из иностранных юрисдикций. Данная сумма поступила в бюджет государства. Так, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге из Лихтенштейна, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 млрд тенге, из Турции – 253 млн тенге", - говорится в сообщении.

В целом за 10 месяцев этого года в Казахстане зарегистрировано порядка 1,5 тыс. коррупционных преступлений, изобличено более 1,1 тыс. лиц, из которых 158 – руководители различных уровней. В суд направлено более 1 тыс. дел, по которым возмещено 282 млрд тенге ущерба.

Также с начала года в регионах изобличено в коррупции 215 должностных лиц акиматов, из которых 137 – из руководящего звена. По данным антикора, наибольшее число изобличенных в коррупции госслужащих в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской областях, области Абай и Жетысу.

Кроме того, при мониторинге портала госзакупок предотвратили нерациональное расходование свыше 38 млрд тенге.


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URL: https://www.vb.kg/433335
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