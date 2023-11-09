Коснется ли КР запрет на экспорт пшеницы из РФ? Интервью с экспертом

Россия может ввести запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря этого года по 31 мая 2024 года, но данная мера не коснется Кыргызстана. Об этом в интервью редакции vb.kg заявил заведующий отделом продовольственной безопасности Минсельхоза КР Данияр Жанузаков.

В России опубликовали проект решения правительства о запрете вывоза твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных актов. Поясните пожалуйста, как планируемый запрет отразится на Кыргызстане? Касается ли он наших договоренностей? Что мы должны знать в данной ситуации: запасаться ли мукой или все останется как есть?

Насчет инициированного проекта Россией проекта запрета на вывоз зерна продовольственной пшеницы надо знать следующее:

В рамках решений ЕАЭС ежегодно составляется прогнозный и индикативный баланс. То есть, в рамках ЕАЭС мы всегда даем прогнозы производства по отдельным сельскохозяйственным товарам, которые мы можем экспортировать, и по тем видам сельхозпродукции, какие уже нам нужны. В рамках индикативного баланса ЕАЭС ежегодно принимается решение - сколько объемов продукции требуется для того или иного государства ЕАЭС. Соответственно из того объема, который установили в начале года, мы уже планируем из РФ экспорт - столько-то тысяч тонн и это утверждается. И те государства, которые взяли на себя обязательства по экспорту количественного объема, не могут выйти из этого договора до его исчерпания.

На сегодня могу сказать, что Кыргызстану до конца года объема хватит . Вводимое РФ решение по ограничению экспорта касается третьих стран. При этом, если вдруг запрет на вывоз из РФ будет введен, то в рамках индикативного баланса мы сможем получать товар в объеме, который утвердили в начале года.

То есть кыргызстанцы должны понимать, что поставки продовольственной пшеницы из России в Кыргызстан по договорам в рамках ЕАЭС продолжаются?

Замечу, что Кыргызстан в свою очередь 12 сентября 2023 года запретил экспорт пшеницы и муки на 6 месяцев.

А что касается цифр? Закрывает ли Кыргызстан свои потребности по пшенице в рамках продовольственной безопасности?

В год Кыргызстану необходимо 760-790 тысяч тонн продовольственной пшеницы. На 2023 год по плану есть 450 тысяч тонн продовольственной пшеницы местного производства и остальное - импорт из стран ЕАЭС. То есть пшеница - продукт социально-значимый из списка продбезопасности закрывается с учетом импорта.

И от нас тоже есть экспорт в рамках индикативного баланса, которые мы тоже не можем ограничить в рамках ЕАЭС. То есть в третьи страны можем запретить экспорт, но не в страны ЕАЭС.