В Бишкеке задержан подозреваемый в незаконном изготовлении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию поступила информация, о том, что у неустановленного лица в салоне автомобиля хранятся наркотические средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

При проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был задержан подозреваемый У.Н. 1997 года рождения, у которого в ходе обысковых мероприятий в салоне автомобиля марки "Honda-Civic" обнаружены и изъяты 9 штук веществ темно-коричневого цвета, со специфическим запахом конопли (гашиш) общим весом 140 граммов, завернутые в белую бумага. Мужчина был водворен в ИВС.

Расследование продолжается, назначены все необходимые экспертизы.