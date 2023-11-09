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В Бишкеке транспортные карманники задержаны после кражи телефона

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке транспортные карманники задержаны после кражи телефона. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, в милицию обратился гражданин с просьбой принять в отношении лиц , которые в тот же день в салоне общественного транспорта похитили мобильный телефон его несовершеннолетней дочери марки "Redmi 11pro" стоимостью 22 тысячи сомов. Подозреваемые были задержаны сотрудниками милиции при попытке скрыться с места преступления.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны ранее судимых лица: Т.Б. (2001 года рождения), Б.А. (1995 года рождения) и А.К. (1999 года рождения). У них было изъято 7 мобильных телефонов различных марок. Они были водворены в ИВС.

На данный момент проводится расследование и установление их возможной причастности к аналогичным случаям краж.

Пострадавших от действий злоумышленников и лиц, располагающих какой-либо информацией, просят связаться по следующим телефонам: 0(554) 11-03-14, 0(772) 80-30-38, 0(700) 61-11-19 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/433341
Теги:
задержание, кража, Бишкек, общественный транспорт
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