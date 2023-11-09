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На юбилей матери Кольбаева Акылбек Жапаров был приглашен в качестве соседа

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководитель пресс-службы администрации президента КР Дайырбек Орунбеков на своей странице в соцсети прокомментировал видео с участием председателя Кабмина Акылбека Жапарова на юбилее матери Камчы Кольбаева.

По его словам, мать Кольбаева Мая Алиева и брат Акылбека Жапарова учились в одном вузе, и с тех пор они знакомы.

"На той Акылбек Жапаров был приглашен в качестве соседа. Хотим уточнить, что с Кольбаевым у него нет никаких связей и дел", - написал он.

Отметим, по данным СМИ, день рождения матери Камчы Кольбаева в 2018 году посетили депутат Акылбек Жапаров, экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев и другие политики.


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URL: https://www.vb.kg/433347
Теги:
Акылбек Жапаров, Камчы Кольбаев, Кыргызстан
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