Погода
$ 89.34 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

В Бишкеке 11-12 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

202  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 11-12 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить каждые выходные до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, цель ярмарок - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

Так же приглашаем сельскохозяйственных производителей желающих принять участие на ярмарке, просим обращаться по номеру телефона 0555 34 60 60

Ярмарки будут проходить:

В Первомайском районе - с 8:00 до 18:00 на улице Раззакова между Киевской и Токтогула;

в Октябрьском районе - с 7:00 до 19:00 еженедельно по выходным до 31 декабря. Локация - улица Нуркамал Жетикашкаевой от Айтиева до Токомбаева;

в Свердловском районе - с 8:00 до 18:00 на пересечении улиц Торокула Айтматова и Токтогула.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433356
Теги:
Минсельхоз, ярмарка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  