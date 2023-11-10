В Бишкеке 11-12 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить каждые выходные до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, цель ярмарок - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

Так же приглашаем сельскохозяйственных производителей желающих принять участие на ярмарке, просим обращаться по номеру телефона 0555 34 60 60

Ярмарки будут проходить:

В Первомайском районе - с 8:00 до 18:00 на улице Раззакова между Киевской и Токтогула;

в Октябрьском районе - с 7:00 до 19:00 еженедельно по выходным до 31 декабря. Локация - улица Нуркамал Жетикашкаевой от Айтиева до Токомбаева;

в Свердловском районе - с 8:00 до 18:00 на пересечении улиц Торокула Айтматова и Токтогула.