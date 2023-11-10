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В ИВС КР не созданы даже минимальные условия для содержания задержанных

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В ИВС КР не созданы даже минимальные условия для содержания задержанных. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра по предупреждению пыток.

По ее данным, из 45 ИВС 7 находятся в подвальных помещениях (ИВС Кара-Суйского, Сокулукского, Кызыл-Кийского, Кадамжайского, Ак-Талинского и Сузакского районов, а также г. Нарын), и 2 – в полуподвальных помещениях (УВД г. Ош и УВД Ала-Букинского района).

Отсутствие санузлов в камерах ИВС Сокулукского, Ысык-Атинского, Кеминского, Московского, Жайылского, Панфиловского районов.

Отсутствие душевых кабин в ИВС Московского, Панфиловского районов, а душевая кабина в ИВС Сокулукского и Кеминского районов в нерабочем состоянии.

В ИВС ОВД Базар-Коргонского района зафиксированы следующие нарушения: отсутствие воды в душевой (ни горячей, ни холодной); площадь камер не соответствует стандарту на 1 человека; отопления нет.

Только в 7 из 45 ИВС имеется туалет внутри камеры, а в 38 камеры временного содержания не оборудованы санитарными узлами, туалеты находятся снаружи, в прогулочных дворах.

Отсутствие трехразового питания во всех ИВС Чуйской области, кроме ИВС ГУВД г.Бишкека.

В 13 ИВС нет кроватей: задержанные лежат на топчанах или на полу.

Камеры ИВС не оснащены полками, вешалками, урнами, письменными столами.

Нормы влажности, освещения, температуры и вентиляции всех 45 ИВС не отвечают установленным законодательством требованиям.

Не оснащены прогулочные дворы: отсутствует скамейки, спортивный инвентарь.

80% противошоковых аптечек в ИВС не пригодно к использованию.

Ни в одном из ИВС нет женщин-сотрудниц, что приводит к гендерной и сексуальной дискриминации, притеснению и даже к насилию по отношению к задержанным женщинам.


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URL: https://www.vb.kg/433357
Теги:
ИВС, права человека, Кыргызстан
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