Очернители кыргызской истории: обучены Киевом, проплачены Соросом

Интересную статью-разбор по уничтожению исторической дружбы НПОшниками между Кыргызстаном и Россией опубликовало издание AsiaToday. Авторы пишут, что западные "центры мягкой силы" при активном участии украинских коллег усиливают подрывную работу в бывших советских республиках Центральной Азии. Цель преследуется глобальная – оторвать их от экономического, культурного, спортивного, ментального влияния России. США и их сателлитам необходимо вбить клин в отношения близких друзей и соседей, связанных друг с другом миллионами нитей. Вот, что говорится в статье:

"Очередной мишенью в этом ряду стал Кыргызстан, где уже давно развернута кампания по "окончательной реабилитации" басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта, коллаборационистов, мусульманских частей СС – по примеру Казахстана, Узбекистана и, конечно, Украины. Для этого проамериканские НПО налаживают связи с украинскими историками, специализирующимися на очернении СССР. Однако проект "Жертвы сталинского тоталитаризма" никакого отношения к науке не имеет, он предельно политизирован и всецело направлен против России. Об этом говорят подозрительно частые контакты кыргызских НПО с киевским Архивом национальной памяти.

Один из круглых столов на берегах Днепра так и назывался: "Память о репрессиях: опыт Кыргызстана и Украины". В данном мероприятии от КР участвовала Эльмира Ногойбаева – руководитель НПО "Есімде". Она с 2007 года возглавляет аналитический центр "Полис Азия", тесно связанный с филиалом "Фонда Сороса". Финансирование организации идет за счет соросовских грантов и регулярных денежных подачек от американских неправительственных структур, как правило "отмывающих" Госдеповские вложения.

Официально "Есімде" изучает историю Кыргызской Республики. Однако это изучение идёт слишком однобоко, все явления и вехи рассматриваются через призму "русского империализма" и "российского колониализма". Чтобы данная работа приобрела подобие наукообразия, западные спонсоры два года назад году специально организовали поездку на Украину, где НПО КР изучали способы внедрения в массовое сознание мифов о "геноциде национальных меньшинств со стороны Москвы". Результат командировки был предсказуем: вернувшись в Бишкек, они принялись с удвоенной энергией дискредитировать советский период развития собственной страны, а в лексиконе появились новые термины: "голодомор" и "тотальная русификация", забыв, что в СССР кыргызский народ впервые обрел государственность, создал промышленность, построил города, подарил миру культурные произведения планетарного уровня!

Разрушать многовековые связи с северным соседом ей с энтузиазмом помогают другие выкормыши Джорджа Сороса. "Есімде" сотрудничает со многими представителями научного сообщества КР, имеющими критическое мнение о недавнем прошлом своей родины и действующими, как правило, на западные деньги.

Все персонажи, среди которых кандидаты наук и блогеры-русофобы, регулярно устраивают околонаучные сходки, преследующие единственную цель – как можно сильнее измазать фекалиями общее наследие народов России и Кыргызстана. Стоит признать, что происходит все это на довольно высоком уровне – антирусские форумы и конференции проводятся в аудиториях Академии наук республики и Кыргызского национального университета. В ходе этих шабашей организаторы вербуют новых последователей (в основном, студентов) соответствующей национальной и политической "ориентации", которым обещают стипендии в размере ста долларов в месяц. Правда, плата сильно градуируется в зависимости от степени русофобии нового апологета "Есімде". Тем не менее наиболее продвинутых новичков рекомендуют для участия в проекте "Мастерская памяти". Излишне говорить о том, чем занимаются в этой "мастерской". Да, да, всё тот же банальный махровый национализм. Аналогичная картина складывается и в сфере масс-медиа республики.

О размахе идеологической диверсии, которую проводят кыргызские "соросята", говорят следующие цифры. Только в 2021 году программа "Развитие СМИ" Фонда "Сорос-Кыргызстан" поддержала 13 проектов, нацеленных на "улучшение информационного поля КР, реализацию прав на свободу слова". Общий охват аудитории проектов составил более 10 миллионов пользователей. В том же году на "качественную журналистику" в "Фонд Сороса Кыргызстан" истратил 587 570 долларов, заложив мощный фундамент для продвижения своих деструктивных идей.

Приходится констатировать, что благодаря продуманной стратегии и агрессивному проникновению во многие республиканские медиа, организация госпожи Ногойбаевой стала в последние годы узнаваемой в сообществе. Это позволяет успешно шагать по "украинскому пути" и претворять в жизнь основные положения, прописанные в методичках соросовского "Открытого общества"".