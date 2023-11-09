Свобода слова по указке Запада: как поменялась журналистика в КР за 32 года

Кыргызстан 7 ноября отмечает профессиональный праздник всех работников масс-медиа. Выбор даты не случаен - в этот день в 1924 году в печать вышел первый номер национальной газеты "Эркин Тоо" (ныне "Кыргыз Туусу").

В следующем году кыргызская журналистика отметит свой 100-летний юбилей. В самом начале целью представителей этой профессии в нашей стране была защита интересов своего народа. Первые газеты были не просто агитаторами коллективизма и организаторами масс. Они тщательно документировали все процессы, происходящие в республике на протяжении десятилетий. Они помогали бороться с неграмотностью, проводили просветительскую работу, поддерживали развитие национальной литературы и традиций отечественной журналистики. В газетах публиковались статьи известных ученых, государственных и общественных деятелей республики.

Журналистика независимого Кыргызстана за 30 лет претерпела значительные изменения. На смену известным, надежным изданиям, которыми зачитывались от мало до велика, пришли безликие интернет-порталы.

На сегодня, по данным Национального статистического комитета, насчитывает около 2-х тысяч организаций, зарегистрированных как СМИ.

"С момента обретения независимости Кыргызстан взял курс на создание свободных, как принято говорить, независимых СМИ. Но проблема заключалась в том, что рекламный рынок он, в общем то, не особо мог выступать в качестве спонсоров и поддержки, такого формата медиа. Поэтому достаточно быстро в сферу медиа пришли основные партнеры наших СМИ - это, прежде всего США, которые активно вкладывали средства, причем по разным направлениям. Тогда [в нашей стране] появился Фонд "Сорос-Кыргызстан" со своей программой "поддержки СМИ". Эта организация обосновалась во всех странах бывшего Советского Союза, куда ее пустили. Также появился "Интерньюс", финансируемый из средств Госдепартамента США. Эти деньги в свое время предназначались на идеологическую борьбу с СССР", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Получается, что расцвету новостных интернет-порталов в республики помогли деньги коллективного Запада, которые потекли в страну после распада Советского Союза и предназначались для идеологической "перековки" населения. Это сотни миллионов долларов и евро.

Только за последние 5 лет Агентство США международного развития (USAID) в рамках проекта "Инициатива по поддержке независимости медиа в КР" потратило на финансирование 12 медиа и НПО в Кыргызстане $10 млн 650 тысяч. А в 2021 году американский "Национальный фонд в поддержку демократии" (NED) профинансировал в Кыргызстане "независимые" масс-медиа и НПО на $450 тысяч. В 2023 году Госдеп США выделил фонду еще $300 млн на "демократические преобразования" в рамках программы "Евразия", предназначенной для "демократизации" постсоветских стран, в том числе для нашей республики. А в этом году USAID выделил $21 млн на "информационное противодействие российской пропаганде" в СМИ и гражданском секторе страны.

Поскольку сегодня "страны свободного мира" открыто враждуют с Россией, наши "независимые" медиа, работающие за деньги Запада, делают все, чтобы рассорить наши народы. Они вопреки национальным интересам и даже самому здравому смыслу стараются навязать кыргызскому обществу националистическую, антироссийскую и русофобскую повестку, чтобы вбить клин между РФ и КР.

Нет ничего удивительного в том, что нашим западным "партнерам" до лампочки тот факт, что разрыв отношений с РФ для Кыргызстана обернется полным крахом экономики и социальным взрывом. Для Запада важна только возможность сократить сферу влияния России. Остальное - сопутствующий ущерб.

Декларируемая западниками защита и поддержка свободы слова зачастую переходит все границы. США и ЕС, купившие ряд СМИ в республике и практически все НКО, откровенно вмешиваются во внутреннюю политику КР. Попытки повлиять на решения, принимаемые законными властями республики, мы наблюдаем прямо сегодня, когда руководство страны намеревается взять под контроль деятельность прозападных медиа и НКО, чтобы предотвратить раскол общества и не допустить очередную "цветную революцию".

Для достижения этой цели в республике разработан соответствующий законопроект. В настоящее время он принят парламентом в первом чтении. Но еще задолго до его принятия на авторов законопроекта обрушился шквал критики, как внутри страны - со стороны тех, кто на зарплате у США и ЕС, так и извне - со стороны различных правозащитных институтов и даже европарламента. Все они в один голос кричат о том, что принятие закона остановит благотворительную и просветительскую деятельность СМИ и НПО в стране. Нагнетают, заявляя о том, что общество останется без защиты наедине с карательной машиной в лице высшего руководства Кыргызстана.

Эту мысль активно продвигают через подконтрольные американским фондам медиа и аккаунты в социальных сетях. Критике подвергаются положения о запрете иностранцам владеть изданиями, требование обязательной регистрации электронных СМИ, якобы "чрезмерная зависимость" средств массовой информации от власти.

Интересно, что инфлюенсеры, выступающие против законопроекта об "НКО" даже не удосужились ознакомиться с его текстом, ну или намеренно проигнорировали его содержание. В частности, в документе четко прописано, что на территории республики запрещается деятельность НКО, которые выбрали своим направлением политику. Для других неправительственных организаций, которые задействованы в области здравоохранения, образования и других ограничений нет. Единственное условие - не вмешиваться политику, в противном случае согласно предложенному проекту закона это чревато уголовной ответственностью вплоть до заключения под стражу. На такие жесткие меры власти страны вынудили действия многочисленных НКО и СМИ, работающих на западные деньги, а именно перманентное вмешательство во внутренние дела страны.

Еще до того, как парламент республики приступил к рассмотрению законопроекта об НКО в стране, приостановили деятельность "Радио Азаттык" (кыргызская служба "Радио Свобода"). Ограничения действовали в период с октября 2022 года до июля 2023 года. Причиной стали предательские действия СМИ - размещение на сайте видеоматериалов о кыргызско-таджикском конфликте. В нем были применены "элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан". Материал дискредитировал власти республики в лице мирового сообщества и вызвал общественный резонанс внутри страны. Несмотря на попытки самого СМИ и его почитателей выдать приостановку работы за попытку ограничения свободы слова со стороны властей, именно гражданское общество, не аффилированное с западными странами, первым выступило за прекращение работы "Радио Азаттык".

После того как западные доноры проекта поняли, что на этот раз продавить свое решение не получится, они пошли на попятную и вопреки своим же правилам удалили скандальный контент. На Западе - это назвали провалом.

""Азаттыку" очень быстро удалось стать "не американским" СМИ. Его воспринимали в большей степени, особенно в регионах страны, как чисто кыргызское медиа, потому что вещание шло на кыргызском языке. К сожалению, за более 30 лет независимости у нас так и не выстроилась бизнес-модель в сфере СМИ, которая могла бы составить конкуренцию грантовым вливаниям Запада. Это привело к тому, что сегодня прозападные СМИ играют основную роль в информационной повестке Кыргызстана. И это естественно, ведь принцип, кто платит, тот и заказывает музыку, никто не отменял. Это случилось в силу разных причин, но, к сожалению, суть в том, что мы еще очень далеко от того момента, когда действительно наши медиа смогут опираться на чисто кыргызских бизнесменов", - считает Игорь Шестаков

Вместе с тем в Кыргызстане помимо "Радио Азаттык" остается много и других СМИ, финансируемых Госдепом. Причем часто они вуалируют свою деятельность под национальный бренд, скрывая, кто является их фактическим владельцем и чьи интересы они на самом деле продвигают. Отчасти чтобы остановить это законопроект об НКО устанавливает четкие требования к таким медиа. А именно он требует, чтобы они публично были признаны иностранными агентами и общество видело на кого они работают. И, наверное, это главное, чего боится Госдеп ведь тогда мы сможем увидеть настоящее мнение кыргызского общества, транслируемое через национальные СМИ, а не навязанную нам риторику ненависти, толерантности к меньшинствам и потери национальных идентичности и ценностей.