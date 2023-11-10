Кыргызстан и Россия: общая история - общая память

Кыргызстанцы 7 и 8 ноября отмечают Дни истории и памяти предков. В эти даты жители нашей страны вспоминают события и людей, которые творили историю нашей страны.

В первой декаде ноября Россия тоже отмечает несколько праздников и они, также как и в Кыргызстане, связаны не с революцией, а, скорее, с переосмыслением истории. В этом в очередной раз проявляется культурная общность РФ и КР, объясняющаяся столетиями тесного взаимодействия на всех уровнях, когда народы двух стран создавали общие ценности и традиции, которые живы и по сей день, свидетельствуя о вкладе россиян и кыргызов в укрепление связей между нашими народами.

Нужно отметить, что эти прочные связи берут свое начало с 1785 года, когда первые кыргызские дипломаты отправились в Россию. Абдурахман Кучаков и Шергазы, посланцы верховного правителя племени сарыбагыш Атаке-бия, удостоились аудиенции у Екатерины II. Известно, что императрица щедро одарила посланников довольно крупными по тем временам денежными суммами, а Атаке-бию передала 800 рублей серебром.

В совместной истории наших стран были и черные страницы, такие как Уркун. Однако, на сегодня уже доказано, что наряду с другими социально-экономическими предпосылками восстания весьма значительную роль в развязывании этого конфликта сыграл иностранный фактор. Все народы Туркестанского края стали инструментом борьбы в руках иностранных государств, в частности Великобритании, против российского влияния в этом регионе.

Великая Октябрьская революция стала новым поводом для укрепления взаимосвязей между нашими народами. Кыргызстан в период СССР по-настоящему расцвел. В республике активно проходила индустриализация, развивалось сельское хозяйство, процветала культурная жизнь, формировался пласт советской интеллигенции. Недаром в республике берегут памятники вождю социалистической революции - Владимиру Ленину: многие кыргызы прекрасно понимают, какую огромную роль в становлении Кыргызстана сыграл этот человек и этот строй.

Кстати, несмотря на то, что Бишкек - уже давно не Фрунзе, в Кыргызстане сохраняется уважительное отношение к знаменитому уроженцу республики, советскому полководцу Михаилу Фрунзе. После революции именно Фрунзе был инициатором возвращения на родину десятков тысяч кыргызов, вынужденных бежать в Китай после подавления восстания 1916 года. Обездоленным людям выделялись продовольствие, земля и жилье. В доме-музее Фрунзе в Бишкеке хранятся свыше 12 тысяч экспонатов, включая личные вещи революционера и военачальника, его фотографии, рукописи, именное оружие.

Особой главой совместной в совместную историю Кыргызстана и России вписана Великая Отечественная война. На фронт, воевать с фашистами, тогда ушли около 360 тысяч кыргызстанцев, более 90 тысяч не вернулись. Орденами и медалями были награждены 150 тысяч воинов Кыргызстана, 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 73 получили звание Героя Советского Союза.

Сегодня имена кыргызов и других уроженцев КР значатся на памятниках воинов-освободителей в России и других странах, почитающих бессмертную память о борцах с нацизмом. Кроме того, в мае этого года в рамках официального визита в Российскую Федерацию президент Садыр Жапаров открыл мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим в боях на Ржевско-Вяземском направлении. Четырехметровый гранитный памятник в виде трех горных вершин Ала-Тоо со снежными шапками установлен в честь павших бойцов Красной армии – уроженцев Киргизской ССР. Герои ВОВ - это наши общие с россиянами предки, чей героизм и отвага, дали нам возможность жить сегодня.

Послевоенная советская Киргизия стала промышленным, научным и культурным хабом. В нашу республику в годы войны перевозили ученых, врачей, педагогов, а после многие из них остались жить в нашей стране, умножая ее интеллектуальные богатства. Огромный вклад в дело становления и развития образования и науки в Кыргызстане внесла целая плеяда ученых из России – академики Константин Юдахин, Константин Скрябин, Михаил Лущихин и другие, благодаря которым появилась кыргызская научная интеллигенция.

Все эти замечательные личности формировали среду, в которой в итоге, развивались кыргызские гении, люди, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю не только Кыргызстана и России, но и всего мира. Так, в наших странах бесконечно чтут память Чингиза Айтматова, чьи книги переведены на 176 языков и изданы тиражом 100 миллионов экземпляров.

К его 90-летнему юбилею в 2018 году в Москве был установлен памятник писателю в сквере, носящем его имя. И уже сегодня Россия и Кыргызстан готовятся в 2028 году масштабно отметить 100-летний юбилей мастера, написавшего большинство своих произведений на русском языке.

Общественный деятель Анвар Сартаев убежден, что историческая общность между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой сохраняется и будет сохраняться.

"Раньше мы жили в единой семье, называемой Советским Союзом. После распада СССР Россия стала правопреемником Союза. Мы сейчас ощущаем себя как при СССР, только вопросы финансово-экономического и социальные вопросы послабее. А так все нормально", - говорит он.

По его словам, большую роль играет и то, что в Кыргызстане до сих пор существует достаточно обширная русскоязычная среда.

"После распада Союза мне как-то попалась газета "Комсомольская правда". Там было написана статья о том, что в наша республика занимала почетное место в мире по грамотности. Потому что много педагогов приезжали из Москвы, из Казани, в наши отдаленные регионы. В школах работали, особенно школа Чкалова, допустим. Так она в свое время гремела на весь Кыргызстан. И сейчас то же самое", - отмечает Сартаев.

Он убежден, что сегодня, когда миллион кыргызстанцев работают в России, взаимосвязи между нашими народами становятся только теснее.

"Дети там учатся, дети рождаются, получают российское гражданство. И они стараются к нам возвращаться. Так что, мы связаны прочными узами. И это очень важно для Кыргызстана.

Вся научно-техническая литература, все на русском языке. Поэтому это очень важно для Кыргызстана. И мы, и наши руководители тесную связь поддерживают с Российской Федерацией", - говорит Анвар Сартаев.

Сегодня взаимоотношения между Кыргызстаном и Россией продолжают строится на основе взаимопонимания и дружбы. О приоритетности межгосударственных отношений двух стран можно судить по интенсивности контактов на высшем уровне. И это объяснимо: дальнейшее укрепление государственного суверенитета Кыргызстана, обеспечение его безопасности, экономическое развитие неразрывно связаны с Россией. Только в союзе с Россией, Кыргызстана сможет занять достойное место в формирующемся на наших глазах новом мироустройстве.