Погода
$ 89.34 - 89.72
€ 95.20 - 96.20

Кыргызстан и Россия: общая история - общая память

306  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанцы 7 и 8 ноября отмечают Дни истории и памяти предков. В эти даты жители нашей страны вспоминают события и людей, которые творили историю нашей страны.

В первой декаде ноября Россия тоже отмечает несколько праздников и они, также как и в Кыргызстане, связаны не с революцией, а, скорее, с переосмыслением истории. В этом в очередной раз проявляется культурная общность РФ и КР, объясняющаяся столетиями тесного взаимодействия на всех уровнях, когда народы двух стран создавали общие ценности и традиции, которые живы и по сей день, свидетельствуя о вкладе россиян и кыргызов в укрепление связей между нашими народами.

Нужно отметить, что эти прочные связи берут свое начало с 1785 года, когда первые кыргызские дипломаты отправились в Россию. Абдурахман Кучаков и Шергазы, посланцы верховного правителя племени сарыбагыш Атаке-бия, удостоились аудиенции у Екатерины II. Известно, что императрица щедро одарила посланников довольно крупными по тем временам денежными суммами, а Атаке-бию передала 800 рублей серебром.

В совместной истории наших стран были и черные страницы, такие как Уркун. Однако, на сегодня уже доказано, что наряду с другими социально-экономическими предпосылками восстания весьма значительную роль в развязывании этого конфликта сыграл иностранный фактор. Все народы Туркестанского края стали инструментом борьбы в руках иностранных государств, в частности Великобритании, против российского влияния в этом регионе.

Великая Октябрьская революция стала новым поводом для укрепления взаимосвязей между нашими народами. Кыргызстан в период СССР по-настоящему расцвел. В республике активно проходила индустриализация, развивалось сельское хозяйство, процветала культурная жизнь, формировался пласт советской интеллигенции. Недаром в республике берегут памятники вождю социалистической революции - Владимиру Ленину: многие кыргызы прекрасно понимают, какую огромную роль в становлении Кыргызстана сыграл этот человек и этот строй.

Кстати, несмотря на то, что Бишкек - уже давно не Фрунзе, в Кыргызстане сохраняется уважительное отношение к знаменитому уроженцу республики, советскому полководцу Михаилу Фрунзе. После революции именно Фрунзе был инициатором возвращения на родину десятков тысяч кыргызов, вынужденных бежать в Китай после подавления восстания 1916 года. Обездоленным людям выделялись продовольствие, земля и жилье. В доме-музее Фрунзе в Бишкеке хранятся свыше 12 тысяч экспонатов, включая личные вещи революционера и военачальника, его фотографии, рукописи, именное оружие.

Особой главой совместной в совместную историю Кыргызстана и России вписана Великая Отечественная война. На фронт, воевать с фашистами, тогда ушли около 360 тысяч кыргызстанцев, более 90 тысяч не вернулись. Орденами и медалями были награждены 150 тысяч воинов Кыргызстана, 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 73 получили звание Героя Советского Союза.

Сегодня имена кыргызов и других уроженцев КР значатся на памятниках воинов-освободителей в России и других странах, почитающих бессмертную память о борцах с нацизмом. Кроме того, в мае этого года в рамках официального визита в Российскую Федерацию президент Садыр Жапаров открыл мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим в боях на Ржевско-Вяземском направлении. Четырехметровый гранитный памятник в виде трех горных вершин Ала-Тоо со снежными шапками установлен в честь павших бойцов Красной армии – уроженцев Киргизской ССР. Герои ВОВ - это наши общие с россиянами предки, чей героизм и отвага, дали нам возможность жить сегодня.

Послевоенная советская Киргизия стала промышленным, научным и культурным хабом. В нашу республику в годы войны перевозили ученых, врачей, педагогов, а после многие из них остались жить в нашей стране, умножая ее интеллектуальные богатства. Огромный вклад в дело становления и развития образования и науки в Кыргызстане внесла целая плеяда ученых из России – академики Константин Юдахин, Константин Скрябин, Михаил Лущихин и другие, благодаря которым появилась кыргызская научная интеллигенция.

Все эти замечательные личности формировали среду, в которой в итоге, развивались кыргызские гении, люди, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю не только Кыргызстана и России, но и всего мира. Так, в наших странах бесконечно чтут память Чингиза Айтматова, чьи книги переведены на 176 языков и изданы тиражом 100 миллионов экземпляров.

К его 90-летнему юбилею в 2018 году в Москве был установлен памятник писателю в сквере, носящем его имя. И уже сегодня Россия и Кыргызстан готовятся в 2028 году масштабно отметить 100-летний юбилей мастера, написавшего большинство своих произведений на русском языке.

Общественный деятель Анвар Сартаев убежден, что историческая общность между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой сохраняется и будет сохраняться.

"Раньше мы жили в единой семье, называемой Советским Союзом. После распада СССР Россия стала правопреемником Союза. Мы сейчас ощущаем себя как при СССР, только вопросы финансово-экономического и социальные вопросы послабее. А так все нормально", - говорит он.

По его словам, большую роль играет и то, что в Кыргызстане до сих пор существует достаточно обширная русскоязычная среда.

"После распада Союза мне как-то попалась газета "Комсомольская правда". Там было написана статья о том, что в наша республика занимала почетное место в мире по грамотности. Потому что много педагогов приезжали из Москвы, из Казани, в наши отдаленные регионы. В школах работали, особенно школа Чкалова, допустим. Так она в свое время гремела на весь Кыргызстан. И сейчас то же самое", - отмечает Сартаев.

Он убежден, что сегодня, когда миллион кыргызстанцев работают в России, взаимосвязи между нашими народами становятся только теснее.

"Дети там учатся, дети рождаются, получают российское гражданство. И они стараются к нам возвращаться. Так что, мы связаны прочными узами. И это очень важно для Кыргызстана.

Вся научно-техническая литература, все на русском языке. Поэтому это очень важно для Кыргызстана. И мы, и наши руководители тесную связь поддерживают с Российской Федерацией", - говорит Анвар Сартаев.

Сегодня взаимоотношения между Кыргызстаном и Россией продолжают строится на основе взаимопонимания и дружбы. О приоритетности межгосударственных отношений двух стран можно судить по интенсивности контактов на высшем уровне. И это объяснимо: дальнейшее укрепление государственного суверенитета Кыргызстана, обеспечение его безопасности, экономическое развитие неразрывно связаны с Россией. Только в союзе с Россией, Кыргызстана сможет занять достойное место в формирующемся на наших глазах новом мироустройстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433371
Теги:
Россия, Кыргызстан, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  