Генсек ОДКБ: Конфликтная ситуация между КР и РТ постепенно разрешается

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выступил с приветственным словом в ходе 11-й встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

"От имени Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности приветствую организаторов и участников одиннадцатой встречи секретарей советов безопасности государств - участников Содружества Независимых Государств. Выражаю признательность Совету Безопасности Российской Федерации за приглашение на столь важную встречу. Сложно переоценить актуальность такого формата встреч.

Ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений. Следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков. Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета.

Эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене.

Это негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств.

К сожалению, противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровнях, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые. Их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени. В полной мере это касается зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности. Это пространство уже стало местом, где апробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников Организации.

Соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую, локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее разрешить. Важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели.

В случае зоны ответственности ОДКБ к таковым можно отнести территориальные споры, проблему границ и приграничные конфликты. Однако у нас есть позитивные примеры постепенного решения таких вопросов. Так, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном постепенно разрешается, причем, без посредников, а благодаря усилиям глав государств.

Идет работа по делимитации и демаркации участков общей границы.

Говоря о сложной ситуации на Южном Кавказе, хочу еще раз акцентировать внимание на том, что проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который, к сожалению, не был принят в ноябре прошлого года на сессии СКБ, остается в силе в случае достижения консенсуса.

На южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков.

Инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и нестабильностью в приграничных с Афганистаном регионах. Все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы над проектом Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Злободневной остается и проблема использования водных ресурсов в Центральной Азии. Ее политизация провоцирует наращивание конфликтного потенциала. А игнорирование этих вопросов может привести к катастрофическим последствиям на региональном уровне.

В рамках реагирования на новые вызовы и угрозы Организация наращивает свои возможности по аналитическому обеспечению и прогностической деятельности. Большое внимание Организация уделяет разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности.

Ключевым направлением деятельности ОДКБ является кризисное реагирование и укрепление силовой составляющей, совершенствование систем подготовки и управления Коллективными силами Организации. Результаты усилий на регулярной основе апробируются в формате мероприятий совместной боевой подготовки. Развивается миротворческий трек – коллективный миротворческий потенциал ОДКБ доказал свою эффективность в январе 2022 года в ходе купирования кризисной ситуации в Казахстане.

Уважаемые коллеги!

Мировая обстановка стремительно трансформируется, отражая ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство. ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии. А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информации и опытом.

Наша сегодняшняя встреча, полагаю, как раз и является одним из шагов на пути поиска решений общих проблем безопасности".