13 ноября в некоторых районах Бишкека не будет воды

13 ноября будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 21:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, район отключения ограниченный улицами: ул. М. Фрунзе, пр. Манаса, пр. Жибек Жолу, Турусбекова, ул. Баялинова, ул Абдрахманова.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе: "Белинский" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.