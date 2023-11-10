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В Ленинском районе Бишкека начали функционировать временные приюты

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ленинском районе действует приют "Центр Милосердия" для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, им предоставляется горячее питание, проживание, медицинское обслуживание, социальная и юридическая помощь. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в настоящее время здесь проживают 12 женщин и 14 детей, а социальные услуги оказываются за счет общественного фонда "Благотворительный центр". На эти цели из местного бюджета выделено 493 тысячи сомов.

В центре есть собственная прачечная, парикмахерская, душевая и кухня. Медицинские услуги оказывают врачи Центра семейной медицины №1.

Женщинам, не имеющим документов, специалисты Ленинского районного отдела поддержки семьи и детей (УБКБ) помогут восстановить паспорта и документы о рождении.

Дом поддержки находится по адресу: улица Трудовая, 10. Подробную информацию вы можете получить по телефону 64-11-09. Директор Роза Казиевна 88-38-99, Жамиля Абдыбекова - специалист муниципальной администрации 65-68-79.


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URL: https://www.vb.kg/433388
Теги:
дети, приют, Бишкек, Помощь, женщины
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