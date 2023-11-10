Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 95.30 - 96.30

ГКНБ: 11 угольных компаний скрыли налоги на 87,2 млн сомов

388  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в коррупции, были задержаны и арестованы 5 человек, в том числе ответственные должностные лица таможенных органов, руководитель Баткенского отделения ТПП КР, а также предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия, ГКНБ получены неопровержимые доказательства того, что должностные лица контролирующих государственных органов на протяжении длительного периода времени покровительствовали недобросовестным хозсубъектам в их систематическом сокрытии от таможенных и налоговых органов. А также в их получении сверхприбыли за счет добычи и экспорта угля в соседние страны по искусственно заниженным ценам.

В целях установления точной суммы причиненного бюджету страны материального ущерба, были назначены налоговые проверки/перепроверки экономической деятельности 29 хозсубъектов занятых в сфере добычи, реализации и экспорта угля за последние 6 лет в г.Сулюкта.

Так, с 5 по 17 октября 2023 года налоговыми инспекторами ГНС при МФ КР на основании предписаний проведены налоговые проверки в отношении 11 хозсубъектов и по итогам которых до начислены налоги на общую сумму 216 млн. 809 тыс. 62 сомов, без учета санкций и пени.

В частности:

1.ОсОО "Нур", на сумму 63 376 640 сомов;

2.ОсОО "Нуркен", на сумму 11 922 801 сомов;

3.ОсОО "Рио Групп", на сумму 27 608 456 сомов;

4.ОсОО "Кен Ордо", на сумму 21 823 091 сомов;

5.ОсОО "Ахмат Кен", на сумму 5 759 095 сомов;

6.ИП "Мадаминов А.А.", на сумму 3 140 396 сомов;

7.ИП "Асанов Б.Б.", на сумму 9 780 545 сомов;

8. ОсОО "Али-Экспо", на сумму 6 068 950 сомов;

9. ОсОО "Ак-Булак Комур" на сумму 16 987 762 сомов;

10. ОсОО "Халил-Имран" на сумму 16 617 857 сомов;

11. ОсОО "Имамидин экспорт" на сумму 7 174 727 сомов;

При этом, на основании проведенной камеральной проверки в отношении ОсОО "Имамидин экспорт" дополнительно до начислено налогов на сумму 26 783 030 сомов.

По состоянию на 9 ноября 2023 года, в рамках данного уголовного дела в государственный бюджет страны нижеуказанные хозсубъекты уплатили налогов на общую сумму 87 169 537 сомов.

В частности:

1. ОсОО "Рио Групп" 48 275 171 сомов;

2. ОсОО "Имамидин экспорт" 4 804 664 сомов;

3. ОсОО "Ахмат Кен" 8 925 063 сомов;

4. ОсОО "Кен Ордо" 21 818 089 сомов;

5. ИП Мадаминов А. 3 346 000 сомов.

В настоящее время, принимаются меры по возмещению в бюджет страны материального ущерба, а также завершение назначенных в рамках расследования уголовного дела налоговых проверок по остальным хозсубьектам.

С учетом вышеизложенного, а также в целях предотвращения совершения преступлений аналогичного характера в будущем ГКНБ КР предупреждает, что участие в коррупционных проявлениях как со стороны должностных лиц контролирующих государственных органов, так и со стороны недобросовестных предпринимателей, будет проверяться и привлекаться к ответственности в рамках действующего законодательства КР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433395
Теги:
ГКНБ, уголь, ущерб
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  