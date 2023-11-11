Погода
$ 89.40 - 89.72
€ 95.30 - 96.30

В Бишкеке можно узнать свой уровень иммунитета бесплатно

398  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке можно узнать свой уровень иммунитета бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в Бишкеке прошла конференция по организации и проведению вышеуказанных мероприятий.

В конференции приняли участие все руководители ЦСМ города. Руководитель Республиканского научно-исследовательского центра по борьбе с вирусами Зуридин Нурматов, предоставил информацию о значении, порядке и правилах деятельности упомянутой компании.

По словам эксперта, с 2002 года от гепатита В привито более 2,8 млн человек. В результате среди получивших вакцину больных данным заболеванием не зарегистрировано. Эти показатели определяют процент выработанного у населения иммунитета против гепатитов В, D и цирроза печени, рака печени.

Сдав кровь, граждане смогут узнать, к каким заболеваниям невосприимчив их организм. С этой целью во всех Центрах семейной медицины Бишкека открыты специальные пункты.

Для проведения указанной процедуры необходимо зарегистрироваться в любом Центре семейной медицины на сайте . Регистрация продлится с 13 по 25 ноября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433397
Теги:
Бишкек, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  