В Бишкеке задержали женщину, бросившую новорожденного в мусорный бак. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 8 ноября 2023 года примерно в 23:30 в милицию поступил вызов, о том что в мусорном баке на пересечении улиц Л.Толстого и Элебаева в обнаружен новорожденный ребенок завернутый в полиэтиленовый пакет.

На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа, где по приезду и осмотре места происшествия, был обнаружен младенец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 37-125 (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) УК Кыргызской Республики и назначены все необходимые экспертизы

В ходе проведения следственных, оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка А.С. 2002 года рождения, которая была водворена в ИВС.

Как ранее сообщали, младенец был передан в родильный дом №1, состояние стабильное.