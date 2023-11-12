Бишкек в кофейном облаке: Кофеманы собрались на одной площадке

В Бишкеке прошел захватывающий кофейный фестиваль, предоставивший уникальную возможность погрузиться в мир разнообразия кофейных ароматов и вкусов.

На фестивале были представлены разнообразные виды кофе - от классических эспрессо до экзотических смесей. Организаторы создали уютные кофейные уголки, где гости могли не только насладиться бодрящим напитком, но и погрузиться в атмосферу кофейной культуры, узнать тонкости приготовления и насладиться мастер-классами от опытных бариста.

Особое внимание уделялось турецкому кофе, который набирает популярность в Кыргызстане. Приготовленный на песке, этот кофе обладает уникальным вкусом, а сам процесс приготовления становится настоящим искусством. Посетители фестиваля имели уникальную возможность попробовать и оценить этот напиток.