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Бишкек в кофейном облаке: Кофеманы собрались на одной площадке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел захватывающий кофейный фестиваль, предоставивший уникальную возможность погрузиться в мир разнообразия кофейных ароматов и вкусов.

На фестивале были представлены разнообразные виды кофе - от классических эспрессо до экзотических смесей. Организаторы создали уютные кофейные уголки, где гости могли не только насладиться бодрящим напитком, но и погрузиться в атмосферу кофейной культуры, узнать тонкости приготовления и насладиться мастер-классами от опытных бариста.

Особое внимание уделялось турецкому кофе, который набирает популярность в Кыргызстане. Приготовленный на песке, этот кофе обладает уникальным вкусом, а сам процесс приготовления становится настоящим искусством. Посетители фестиваля имели уникальную возможность попробовать и оценить этот напиток.


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URL: https://www.vb.kg/433412
Теги:
фестиваль, кофе, Бишкек
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