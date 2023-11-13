До 17 ноября врачи из Саудовской Аравии проведут операции для кыргызстанцев

На днях министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев встретился с хирургами из Королевства Саудовская Аравия, которые в течение недели будут проводить кыргызстанцам открытые операции на сердце и коронарографию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 30 хирургов приехали по линии Центра гуманитарной помощи и спасения им. короля Салмана, которые в период с 10 по 17 ноября совместно с кыргызскими специалистами проведут 20 открытых операций на сердце в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов, и более 50 операций по стентированию проведут в Национальном центре кардиологии и терапии имени М.Миррахимова. Специалисты привезли с собой необходимое медицинское оборудование и стенты.

Алымкадыр Бейшеналиев, выразил глубокую благодарность хирургам из Саудовской Аравии за их ценный вклад в снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кыргызстане. Он подчеркнул, что Минздрав КР будет оказывать всю необходимую поддержку для успешной реализации этой благотворительной акции.