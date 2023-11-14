Минэкономики КР предлагает освободить ряд налогоплательщиков от ЭТТН

Минэкономики КР предлагает освободить ряд налогоплательщиков от применения ЭТТН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Министерством экономики и коммерции инициирован проект постановления кабинета министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление КМ КР "Об учете и контроле товаров на территории КР" от 14 апреля 2022 года". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный проект разработан в целях совершенствования порядка применения и формирования электронных товаротранспортных накладных (далее – ЭТТН). Изменения в постановлении также направлены на приведение подзаконных нормативных актов в соответствие с Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения" от 3 апреля 2023 года.

Помимо прочего проектом предусматривается перечень поставок и перемещений, освобожденных от применения ЭТТН ввиду особенностей, специфики, соображений безопасности и конфиденциальности и непрактичности, а также в целях поддержки и развития сельскохозяйственной промышленности растительного и животного происхождения собственного производства.

Кроме того, проектом предусматривается освобождение отдельных налогоплательщиков от регистрации в модуле ЭТТН. Для обеспечения безопасности и конфиденциальности секретных данных прописаны нормы, на основании которых допускается создание склада учета товаров в модуле ЭТТН без указания фактического адреса.

Перечень освобожденных субъектов:

1) расчетах с населением;

2) поставке крестьянским (фермерским) хозяйством сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения собственного производства, кроме продуктов переработки такой продукции;

3) поставке горячей, холодной воды и природного газа посредством объектов магистрального трубопровода, теплоэнергии и электроэнергии;

4) поставке недвижимого имущества;

5) поставке или импорте/ввозе вооружения, военной техники, военного имущества, специальной техники, специальных средств государственными органами и организациями, деятельность которых финансируется из государственного бюджета Кыргызской Республики, в целях обеспечения обороноспособности, национальной безопасности и правопорядка КР;

6) поставке или импорте/ввозе товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) поставке или импорте/ввозе валюты государств-членов ЕАЭС, иностранной валюты, иных валютных ценностей, драгоценных металлов, в том числе золота, осуществляемых Национальным банком КР;

8) перемещении оператором электросвязи оборудований, комплектующих и/или запасных частей и расходных материалов в целях эксплуатации (монтаж, демонтаж и ремонт) собственных базовых станций и узлов связи;

9) перемещении товаров между территориальными подразделениями и/или структурными единицами государственного органа;

10) передаче товаров в виде гуманитарной помощи;

11) поставке субъектом свободных экономических зон товаров с территории свободных экономических зон на территорию КР в соответствии с таможенным законодательством КР;

12) импорте/ввозе товаров на территорию КР;

13) реализации через розничные сети продаж товаров посредством талонов, карт, подарочных сертификатов с применением контрольно-кассовых машин в целях его дальнейшего потребления, за исключением потребления данных товаров в производстве или дальнейшей реализации;

14) реализации товаров между налогоплательщиками налога на деятельность в зоне торговли с особым режимом в пределах одной территории зоны торговли с особым режимом, а также при перемещении товаров в пределах одного субъекта или между его филиалами на территории зоны торговли с особым режимом.