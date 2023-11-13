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Женская сборная КР заняла 1-е место на Чемпионате Азии по полумарафону

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- Назгуль Абдыразакова
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Женская сборная КР впервые заняла 1-е место на Чемпионате Азии по полумарафону в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. Сегодня, 13 ноября, победительницы вернулись на родину.

В международном аэропорту "Манас" спортсменок встречали представители Дирекции олимпийских видов спорта Департамента физического воспитания и спорта, а также представители Федерации легкой атлетики КР и родственники спортсменов.

В состав команды вошли 4 спортсменки: Сардана Трофимова (1 час 14 минут 44 секунды), Гульшана Сатарова (1:15:18), Мария Коробицкая (1:15:42) и Айнуска Калил кызы (1:16:07). Сардана Трофимова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.


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URL: https://www.vb.kg/433427
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