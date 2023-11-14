Танцоры КР стали чемпионами Мира по спортивным бальным танцам в Армении

Танцоры Кыргызстана стали чемпионами Мира по спортивным бальным танцам в Армении. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта.

По ее данным, 11-12 ноября 2023 года, в Ереване прошёл ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам "ARMENIAN OPEN 2023" в рамках которого прошёл чемпионат Мира WDSF Молодёжная Латина. В турнире принимали участие спортсмены из США, Китая, Франции, Италии, Латвии, Польши, Португалии, Японии, Казахстана и многих других Европейских и Азиатских стран (более 25 стран).

Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации -WDSF.

Высокие результаты на этом турнире показали танцоры нашей Федерации Танцевального Спорта Кыргызской Республики.

В категории Молодёжь, Латина "World Championship Youth Latin 2023" Ереван танцевальная пара Вырлеев Владимир и Прошлецова Мария заняли первое место, завоевав золотую медаль и титул Чемпионов Мира из 58 пары из 25 стран Мира.