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Жителям Нарынской области презентовали проект "Мясной халал-парк в КР"

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В здании Кочкорской районной государственной администрации Нарынской области директором Государственного учреждения "Центр по развитию халал-индустрии" при Министерстве экономики и коммерции КР Алмазом Кайырбековым презентовано технико-экономическое обоснование проекта "Мясной халал-парк в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В мероприятии приняли участия заместитель полномочного представителя Президента КР в Нарынской области – А. Сапаров, первый заместитель главы Кочкорской районной государственной администрации – Т.Бактыгулов, также представители заинтересованных государственных органов, предприятий и организаций КР, занимающихся переработкой мяса и мясных продуктов.

В частности, директор А. Кайырбеков рассказал о цели проекта, который заключается в обосновании инвестиций для создания парка халал мясопереработки на территории Кыргызской Республики в соответствии с халал-стандартами. Халал парк – это промышленная зона, где расположены основные и оборотные средства, участвующие в процессе производства и переработки мяса и мясной продукции, а также молочной продукции (молоко, сыр, творог).

Как отметил А. Кайырбеков, учитывая специфику халал-продукции, на территории Халал парка будут расположены откормочные площадки для КРС и МРС, карантинные блоки для предубойного ветеринарного осмотра, морозильные камеры для мясной и молочной продукции, а также производственные цеха по переработке шерсти, шкуры, кости и крови (мультипликационный эффект, глубокая переработка). Халал-парк позволит осуществлять производственный процесс с наименьшими затратами, что также создает условия для применения безотходных технологий, повышает эффективность создания стоимости, способствует улучшению качества, безопасности мясных продуктов и развитию сферы животноводства путем укрепления связей между поставщиками и потребителями, как на внутреннем рынке, так и в международной торговле.

Справочно: Технико-экономическое обоснование было разработано Консорциумом в состав, которого вошли одно кыргызское и 2 малазийские компании. Команда экспертов для составления данного отчета провела многочисленные консультации с заинтересованными сторонами, обсуждения в фокус-группах с фермерами, интервью с ключевыми информаторами, рыночные и технические исследования, семинары, встречи, ознакомительные поездки и телеконференции. Проведена встреча с фермерскими хозяйствами, представителями частных убойных цехов, производителями мясных продуктов, государственными чиновниками, логистическими операторами, ассоциациями и научными центрами страны.


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URL: https://www.vb.kg/433434
Теги:
Нарынская область, мясо
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