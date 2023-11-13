Кыргызстанцы могут бесплатно проверить свой иммунитет к различным инфекциям

Жители Кыргызстана смогут бесплатно проверить свой иммунитет к вакциноуправляемым и другим актуальным инфекциям, участвуя в совместном научном проекте Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время в Кыргызстане, как и во многих других странах, несмотря на проводимую специфическую профилактику, участились случаи заболевания вакциноуправляемыми инфекциями. В связи с этим в соответствии с приказом Министра здравоохранения на базе Национального института общественного здоровья в целях оценки популяционного иммунитета населения к вакциноуправляемым и другим актуальным инфекциям проводит бесплатное тестирование жителей Кыргызстана на антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу SARS-CoV-2, вирусным гепатитам А, В, С, D, Е в период с 13 по 25 ноября.

Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации населения против инфекций, как в отдельно взятом регионе, так и в целом по республике.

Результаты исследований на антитела к перечисленным инфекциям будут предоставлены каждому участвующему волонтеру.