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Кыргызстанцы могут бесплатно проверить свой иммунитет к различным инфекциям

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- Назгуль Абдыразакова
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Жители Кыргызстана смогут бесплатно проверить свой иммунитет к вакциноуправляемым и другим актуальным инфекциям, участвуя в совместном научном проекте Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время в Кыргызстане, как и во многих других странах, несмотря на проводимую специфическую профилактику, участились случаи заболевания вакциноуправляемыми инфекциями. В связи с этим в соответствии с приказом Министра здравоохранения на базе Национального института общественного здоровья в целях оценки популяционного иммунитета населения к вакциноуправляемым и другим актуальным инфекциям проводит бесплатное тестирование жителей Кыргызстана на антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу SARS-CoV-2, вирусным гепатитам А, В, С, D, Е в период с 13 по 25 ноября.

Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации населения против инфекций, как в отдельно взятом регионе, так и в целом по республике.

Результаты исследований на антитела к перечисленным инфекциям будут предоставлены каждому участвующему волонтеру.


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URL: https://www.vb.kg/433439
Теги:
вакцина, корь, Кыргызстан
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