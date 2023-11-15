Первый в ЦА карбоновый проект осуществят на юге Кыргызстана

В Бишкеке прошла встреча министра сельского хозяйства КР Акылбека Джаныбекова с представителями AFoCO и Rabobank Айдай Жумашевой – специалистом по партнерствам и проектам АФоКО, координатором карбонового проекта Чой Сунг Хо, менеджером по партнерству Анне-флот Кемна, IT-разработчиком Rabobank Полом Фидженом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Кыргызская Республика с 2022 года является членом Азиатской организации по лесному сотрудничеству AFoCO.

"Между Лесной службой при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и AFoCO подписан Меморандум о взаимопонимании (4 сентября 2023 года), на существующие и потенциальные участки для реализации проектов по агролесоводству на юге Кыргызстана. Это будет первый карбоновый проект лесного сектора в Центральной Азии.

Как известно Rabobank будет осуществлять программу Acorn, в рамках которой разработан инновационный подход к решению проблем изменения климата с применением методов агролесоводства и дистанционного зондирования.

Все вышеперечисленные направления сотрудничества является одними из важных для развития лесоводства в Кыргызстане и всецело поддерживаются Министерством.

"Министерство выражает благодарность за активное содействие в развитии данного направления и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – сказал Джаныбеков.

Rabobank будет осуществлять программу Acorn, в рамках которой разработан инновационный подход к решению проблем изменения климата с применением методов агролесоводства и дистанционного зондирования. Программа Acorn позволяет осуществлять спутниковый мониторинг участков, проверять рост деревьев и количество биомассы.

Одними из основных задач проекта будут:

– побудить мелких фермеров выращивать больше деревьев и улучшать свои средства к существованию путем продажи поглощенного углерода в Acorn-Rabobank;

– повышение потенциала фермеров в области знаний и навыков, необходимых для диверсификации доходов от агролесоводства;

– обеспечение законодательных рамок для поддержки семейных фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием собственных деревьев,

и агролесоводческих сообществ в целях обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с изменением климата.

Это проект на грантовой основе, направленный на увеличение растительного покрова, минимум на 2000 га по республике. Планируется предоставление помощи преимущественно арендаторам государственного лесного фонда в виде установки ограждений, ирригации, удобрений, саженцев. Эти основные проблемы и потребности при посадке деревьев и для их дальнейшего успешного роста были выявлены во время полевых выездов. Команда проекта была ознакомлена с потенциальными участками на территории Кочкор-Атинского и Тоскоол-Атинского лесхозов. Также были показаны участки на территории Достукского и Бел-Алдынского айыл окмоту, на которых ранее была реализована посадка деревьев при поддержке проекта Всемирного Банка "Интегрированное управление лесными ресурсами Кыргызской Республики".

В этом проекте каждый участок при помощи GPS будет зафиксирован и со спутника будет вестись наблюдение за ростом деревьев. Участки должны быть от 0,1 га до 10 га и не больше у одного арендатора. Подсчет выработанного кислорода будет осуществляться Rabobankом, при этом 20% зачисляется на счет банка и 80% на счет фермера.

Фермеры, принявшие участие в проекте, обеспечат увеличение своего дохода, используя передовые методы агролесоводства для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и более эффективного использования малопродуктивных земель.