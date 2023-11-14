В Бишкеке проходит Международная неделя образования

В Бишкеке Международная неделя образования. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в КР.

По ее данным, старшеклассники и студенты университетов из Кыргызской Республики, а также преподаватели и профессионалы могут изучить международные возможности в Соединенных Штатах и за их пределами. Мероприятие откроет Брайан Бекманн, исполняющий обязанности Заместителя Главы Миссии США.

Дипломатические представительства, международные образовательные программы и академические учреждения со всего мира продемонстрируют возможности для обучения на однодневной ярмарке, которая пройдет в Бишкекском Американском центре. Кроме того, выпускники и представители программы будут участвовать в информационных сессиях, что позволит участникам задать вопросы о процессе подачи заявок.

Справка: "Международная неделя образования", которая проводится 13–17 ноября, является совместной инициативой Государственного департамента США и Министерства образования США по продвижению преимуществ международного образования и программ обмена во всем мире.

Дата и место проведения ивента: 16 ноября. Республиканская библиотека для детей и юношества им. К. Баялинова, начало в 12-00.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.