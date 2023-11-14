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В столичном ЦОН-1 внедряется инновационный подход к обслуживанию

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- Назгуль Абдыразакова
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С 9 ноября Центр обслуживания населения №1 в Бишкеке внедряет новый пилотный порядок приема граждан, стремясь сделать процесс более удобным и эффективным. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, отныне ресепшн ушел в прошлое, а зал обслуживания расширен до 28 операторов, создавая максимально комфортные условия для посетителей.

Главной особенностью стало внедрение электронных очередей через мобильное приложение "Early One". Граждане могут заранее забронировать свою очередь и при посещении ЦОН-1 просто сканировать QR-код для моментального доступа к нужному специалисту. Это инновационное решение призвано сократить время ожидания и повысить эффективность обслуживания.

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики поддерживает эту инициативу, рекомендуя всем посетителям звонить в бесплатный колл-центр 119 перед посещением Центра, чтобы получить подробную информацию по вопросам регистрации населения и документирования.

При успешной реализации и положительной динамике сокращения очередей, подобные изменения могут быть внедрены во все Центры обслуживания населения по всей республике.


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URL: https://www.vb.kg/433452
Теги:
ЦОН, Бишкек, электронная очередь
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