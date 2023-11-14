Школьник из Кыргызстана участвует в музыкальном конкурсе "Наше поколение"

Школьник из Бишкека участвует в международном конкурсе "Наше поколение". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, Эмир Абыкеев участвует в международном телевизионном конкурсе "Наше поколение" при поддержке мэрии города Бишкек, которое проводится в Москве.

Он является учеником 5-класса школы искусств №6 имени Ж.Шералиева Управления культуры мэрии города Бишкек. Эмиру Абыкееву 11 лет, он участник музыкальных конкурсов.

Эмир стал финалистом детского вокального ТВ-проекта "Асман Kids" 2020-2021 года, обладателем гран-при на конкурсе "Юные таланты - 2022" в номинации "Эстрадный вокал".

На конкурсе Эмир Абыкеев представит песню на кыргызском языке "Балалык" продемонстрировав уникальное сочетание молодежного таланта и глубоких культурных корней.

Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" является аналогом "Детского Евровидения" в России. В конкурсе примут участие представители 13 стран: Азербайджана, Армении, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Маврикии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.

Отметим, с 16 по 18 ноября публика сможет поддержать Эмира, приняв участие в онлайн-голосовании на сайте Победителя конкурса определит жюри, зрители в концертном зале, а также голоса, поданные через онлайн-платформу.